東捷資訊首季EPS 0.74元　餐飲外送平台系統增添動能

▲東捷資訊董事長高尚偉。（圖／東捷資訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（11）日公布首季營收4.27億元，年增31.97%；稅後淨利2036萬元，EPS 0.74元，主要是防疫期間，民眾減少外出用餐，許多餐飲業者面臨衝擊業績大幅衰退，轉而加速數位推廣力求開拓新財源，向東捷資訊合作餐飲外送平台系統。

東捷資訊表示，目前專精於打造解決方案協助企業化痛點為生機，在疫情衝擊時刻發揮所長開發外送平台系統，目前已與多家連鎖餐飲業者洽談，並有業者開始合作，透過強化外送業務、多通路的銷售布局增加門市營業效率，並預期該系統將有助於公司智慧餐飲業務逐步拓展。

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東捷資訊指出，疫情促使民眾逐漸接受外送點餐服務享用美食，但市面外送平台合作必須負擔3成不等抽成費，使得具規模的餐飲業者，轉而傾向另闢通路，建立自有的外送系統，不僅控管成本，同時兼顧外送品質及消費者衛生安全，也讓早已布局智慧餐飲服務多年的東捷資訊趁勢搶佔商機。

東捷資訊說明，以「企業資訊服務」見長的東捷資訊，結合智慧運輸及智慧餐飲應用技術，讓外送平台系統不僅可針對店家需求串接多重接單來源，像是手機APP、官網、電話訂餐等等，更可協助店家在收到訂單後，自動分配給最合適的外送員，讓餐點以最有效率的方式送到訂餐者手中。

東捷資訊補充，店家可依時間和距離接近因素進行兩單合送，大幅提升外送效益，還支援外送導航，以送餐延遲等原因管理績效，提升送餐滿意度，讓店家可根據顧客的點餐喜好、時間等大數據資料，分析消費行為訂定精準的行銷策略，提供企業做為營運參考。

東捷資訊強調，餐飲外送平台系統未來不排除結合「業務流程委外服務」，延伸更多服務內容，展望今年營運，看好這波疫情，加快企業數位轉型布局趨勢，東捷資訊將持續拓展智慧物聯網應用，協助企業提升競爭力。