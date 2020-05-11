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印媒籲新德里「支持台灣參加WHA」：是世衛重要改革內容！

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中央流行疫情指揮中心，陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲《印度時報》指出，台灣參加18日到19日舉行的世界衛生大會是完全合理的，也是世衛組織改革的重要內容。圖為疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

文／中央社記者康世人新德里11日專電

《印度時報》（Times of India）今天刊登報社短評說，台灣政府在遏制新冠肺炎上取得令人矚目的成就，但在中國壓力下，台灣被排除在世界衛生組織（WHO）之外，呼籲印度支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

印度時報在今天的言論版，以「台灣能夠幫忙：新德里必須支持台北參加即將舉行的世界衛生大會」（Taiwan can help: New Delhi must support Taipei's participation at upcoming World Health Assembly）為題刊登短評，呼籲印度支持台灣參加世界衛生大會。

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩搭公車，兒童口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲《印度時報》報導，台灣防疫成就引人矚目，卻因政治因素遭排除在WHO之外。圖為台北市民眾搭乘公車時戴著口罩。（圖／記者林敬旻攝）

這篇文章說，如果要稱讚任何政府在遏制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）取得令人矚目的成就，台灣在這份名單肯定名列前茅。

文章補充說，儘管與中國有顯著的人與人交流及商業連結，地理位置與武漢相距不遠，但台灣仍能控制新冠肺炎的傳播，僅確診440例，6人死亡（截至5月11日，7人死亡），而且台灣的社會與經濟也完全沒有被封鎖。

但是，文章指出，由於來自中國的壓力，台灣被排除在世界衛生組織之外。世衛組織迫切需要改革，新冠肺炎是一種全球大流行疾病，只有透過國際間真正合作，才能解決；鑑於台灣在對抗此一疾病方面的經驗，肯定可以為阻絕疫情傳播做出貢獻。文章批評，中國卻把政治置於全球健康之上。

世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

▲《印度時報》呼籲新德里挺身支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。（圖／路透社）

這篇文章說，最近，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）敦促世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）以觀察員身分邀請台灣參加世界衛生大會，並要求所有國家支持台灣出席WHA。

文章強調，印度不應該迴避支持台灣，台灣參加18日到19日舉行的世界衛生大會，是完全合理的，也是世衛組織改革的重要內容。

此外，文章指出，中國經常在聯合國機構及國際論壇上以外交方式阻撓印度，包括在制裁巴基斯坦恐怖分子等議題，且在克什米爾問題帶給印度困擾；同時，由於中國自身的不透明導致新冠肺炎全球大流行，也給印度帶來極大痛苦。文章最後強調，如果新德里要備受國際重視，必須證明自己能挺身而出，而且被依賴。

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