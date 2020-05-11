蟲蟲飛進淚管「爬眼球」9hrs！　她掀眼皮流黃膿...擠出「一隻甲蟲屍體」

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名6歲小女孩西比凱雅（SibiKaia Monk）先前遭受蟲蟲攻擊，一隻跟菜豆一樣大的甲蟲（Black Cedar Beetle）飛進她的左淚管當中，並沿著她的眼球開始爬行；事發當天凌晨，她向家人表示「眼睛像在灼燒」，但除了眼角上有一個超大黑點，完全無法確定蟲子的位置，緊急送醫之後確認蟲子已經死亡，而她的眼睛則是開始產生膿液，最後蟲子被自體排出掉落，畫面讓在場人員都倒抽一口氣。

根據《太陽報》報導，西比凱雅跟家人住在密蘇里州，事情發在4月28日的下午，西比凱雅左眼的淚管飛入了一隻小甲蟲，還一直覺得眼球很癢，但她的克里斯媽媽（Kris Monk）當時只看到眼睛上有一個紅點，甚麼也沒發現；當天凌晨1點半左右，她因為流淚而醒來，並搖醒家人表示自己的眼睛好像在灼燒，克里斯再度檢查她的眼睛，卻發現一個像是蟲卵的「黑色的東西」。

緊急情況之下，西比凱雅被送到家附近的醫院，在那邊她的眼睛開始產生黃色的膿液，大概在凌晨3點的時候，她將眼睛閉上，等到再度張開時，一隻黑色甲蟲的屍體就這樣滑了出來，距離蟲子飛進去的時間已經整整過了9小時，一旁的護士將蟲子接住還一邊發出「我的天啊！」的感嘆，在場的人更被嚇到都在發抖。

但比起害怕，西比凱雅迫不及待的想要看看這個飛近她眼睛的蟲子，甚至還幫它取名為「Todd」；醫生隨後檢查了她的眼睛，確認眼球沒有受到傷害後，才讓這一家人回家。