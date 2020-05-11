葡萄王4月營收年減11.77%　上海葡萄王月增29.41%漸回溫

▲葡萄王平鎮廠。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（11）日公布4月合併營收6.73億元，年減11.77%；累積今年前4月合併營收26.8億元，年減3.4%。葡萄王表示，台灣葡萄王與上海葡萄王4月營收表現亮眼，尤其上海葡萄王營運已逐漸回溫，不過葡眾4月營收不如預期，須待疫情趨緩再恢復以往水準。

葡萄王表示，母公司台灣葡萄王成長依舊強勁，4月年增29.09%維持高檔，累計今年前4月成長43.4%，其中自有品牌「孅益薑黃」搭配第2波新廣告上線，除虛擬通路維持高需求外，也連帶提高實體通路，帶動前4月全通路累積成長約187%。

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葡萄王指出，新冠肺炎疫情持續肆虐，帶動靈芝、益生菌等免疫防護商品業績表現亮眼，全通路成長近6成，搭配5月母親節檔期，主打家電滿額贈活動，好評持續加碼帶動整體業績提升，而6月即將進入夏季，機能性飲料「康貝特」將結合三國群英傳手遊版聯合宣傳，為品牌注入新話題。

葡萄王分享，上海葡萄王4月營收轉為正成長，月增29.41%，年增15.62%；累計今年前4月營收衰退逐漸縮減，並隨著疫情趨穩，主力客戶業績恢復，帶動整體業績上升，加上新增潛力客源，產品種類需求更多元化，看好5、6月可望持續維持月正成長動能。

葡萄王補充，子公司葡眾因疫情帶動益生菌及提升免疫力相關商品產品訂單增加，但配合防疫政策，落實公司內部防疫作為，組織內從1月即暫停課程訓練，並執行營運、物流分組出勤，影響4月業績衰退17.2%，不過公司近期已開始改以直播方式，預期第2季獲利表現可望達成市場預期。