衝夜店狂歡86人慘確診！年輕人「不懂事」成禍首　韓媒大罵：防疫倒退回一個月前！

▲南韓首爾梨泰院夜店King Club爆發群聚感染。（圖／達志影像）

記者黃心瑀／綜合報導

南韓首爾梨泰院夜店爆發群聚感染，目前已知有86人確診，其中有78名為男性，更有58人為20幾歲的年輕人，當局也在今（11）日表示，考慮到病情的潛伏期，預計到13日為止感染人數還會再增加。韓媒則以「防疫時鐘到回一個月前」為標題，斥責南韓20、30歲的年輕人沒有危機意識，才導致這次的事件發生。

綜合韓媒報導，一名29歲、居住在龍仁市的男子在本月初，同一晚到訪5間位於梨泰院的夜店狂歡，隨後出現發熱與腹瀉等症狀，於6日時確診新冠肺炎。目前已知相關接觸者當中有86人確診，首爾方面則有3077人已經接受篩檢，1049人正在等待結果；不過當局列出的5517人夜店相關人員名單中，仍有3112人處於失聯狀態，也讓許多人擔心這些人是否會成為防疫的破口。





▲南韓新冠肺炎疫情轉好之際，再度爆發群聚感染事件。（圖／路透）

南韓媒體《Dispatch》則用「20、30世代不懂事的年輕人，讓防疫時鐘倒退回1個月前」為題，痛斥現在年輕人缺乏危機意識，將南韓再度帶入危險之中。報導中指出，新冠肺炎之所以會再度大流行的原因，即是因為20、30歲世代的年輕人，對於這種流行疾病的危機意識極低，導致他們照樣出入夜店、健身房之類，具有高危險性的大眾性設施。

梨泰院夜店群聚感染爆發之前，韓國從4月9日以後，每天的確診人數大幅、穩定減少到10人以下，但是這樣的情況只持續了約1個月的時間，再度因為大眾的掉以輕心，將疫情再次推上了高峰。南韓中央防疫對策部長鄭恩京（Jung Eun-kyeong，音譯）表示，考慮到新冠肺炎的平均潛伏期，預計在7到13日為止，會出現大量的確診病患，同時也呼籲曾經到訪過梨泰院娛樂場所的人，自行在這幾日接受檢測。

梨泰院夜店的群聚感染大部分為年輕人，這讓南韓防疫當局感到十分緊張，因為許受感染的年輕人不是輕症就是無症狀，正是因為症狀不容易遭到識別，許多人仍然繼續參加社會活動，成為病毒傳染的媒介，讓疫情變得更加難掌控。此外，更有人擔心曾經被全世界視為模範防疫的韓國，會因這次的事件破功，變成大家口中的笑話。

報導中指出，年輕人輕視新冠病毒所帶來的影響不僅於自身，還有可能會對家人、鄰居造成傷害，年輕人具有高免疫力，就算感染也能較快復原，但一樣的情況發生在老年人身上，卻會成為致命的疾病。一名30多歲的仁川男性在到訪梨泰院的夜店後確診，而他的80幾歲祖母也隨後確診；另外在首爾城南市跟江北區，也相繼出現相關感染事件。

▼ 南韓首爾漢江公園先前聚集許多不怕疫情的野餐人潮。（圖／路透）