陳時中投書韓媒：全球衛生安全不應有遺漏

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

文／中央社首爾11日綜合外電報導

韓國最大經濟專業報「每日經濟」今天刊出衛生福利部長陳時中投書，文中籲請各界支持將台灣納入WHO，實現聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

韓國4大報之一、創刊於1966年的每日經濟今天刊出陳時中投書，以「全球衛生安全不應遺漏任何地方」為標題，並在作者名下加註為「台灣衛生福利部長」。

陳時中在投書中表示，台灣經歷SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的慘痛經驗後，17年來總是嚴正以待各種新興傳染病，從未輕忽懈怠，面對這次2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）時，以超前部署預防人傳人風險，截至5月10日止，台灣累計確診440例、6例死亡，防疫成效顯著。

根據世界衛生組織（WHO）至5月10日統計，全球已有超過400萬名確診病例、27萬7000多人死亡，影響擴及215個國家及地區，台灣也無法倖免。

陳時中指出，台灣深刻體認傳染病無國界，地方無法確實控制疫情，就有可能造成全球大流行。台灣雖非WHO會員，也無法獨善其身、置身於全球衛生安全之外，除主動向WHO通報確診病例，同時也積極與日本、韓國、美國等多國共享確診病例相關資訊，並將病毒基因序列上傳「全球共享禽流感數據倡議組織」（GISAID），確保全球衛生安全不再因缺乏溝通及透明度產生致命盲點。

陳時中強調，台灣需要WHO、WHO同樣需要台灣，WHO不應拒絕任何人，但當前卻受到政治干擾，將台灣排除在外，是不智的作法。

文中指出，台灣擁有豐富公衛經驗、醫療體系、健保體系、防疫快篩、疫苗、製藥、病毒分析相關能力，都能與世界分享，希望WHO能藉這次疫情認知到，傳染病沒有國界、防疫不應遺漏任何地方，任何地方遺漏都可能變成重大破口，任何地方的力量都不應被忽視。

陳時中在文末寫道，為實踐WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景，懇請各界堅定支持台灣加入WHO。