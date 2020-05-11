摩根大通點名看多亞洲科技股！　專家：3～5年內將翻倍

▲摩根大通(JPMorgan)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

摩根大通（JPMorgan）表示，疫情蔓延全球使人們不論工作或娛樂都與網路密不可分，某些亞洲科技股的價值可能會在3到5年內翻倍成長，其亞洲成長基金聯合經理 Mark Davids 表示，從5年的角度來看，其中大多數科技公司的年收益率分別為15％和25％，新冠病毒（COVID-19）加速了這一趨勢。

阿里巴巴集團、騰訊集團、台積電和三星公司均是該基金最大的投資項目之一，Davids 表示，「可以肯定的是，這些股票將幫助摩根大通的基金在競爭中保持領先地位。」根據彭博的數據顯示，摩根大通在一年、三年、五年的時間裡，一直是表現最好的公司之一。

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同時是亞洲新興市場股票專家的 Mark Davids 表示，他還增加了對以中國消費者為中心的股票和區域機場的投資。他認為可以提供設計良好的、數位化的金融產品，將能在市場份額上奪取先機。

雲端線上作業對於遏制病毒傳播起到相當大的作用，而使用在線遠距辦公、電子商務，增添內存晶片和數據中心的重要性。Davids 指出，亞洲的硬體、網路遊戲和電子商務股票，從長遠來看非常有吸引力。

然而病毒浪潮尚未平息，中美之間的貿易緊張局勢卻又再度升級，對整個亞洲股市增添了風險；川普總統上週對他與中國簽署的「第一階段貿易協議」的未來提出質疑。眼見白宮與北京的衝突仍持續，全球股市仍瀰漫著不確定性的氛圍。



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