掰了尪搞上陽光鮮肉！她狂曬「7歲繼子」恩愛照：想跟他生小孩　網友傻了

▲瑪麗娜在22歲時成了7歲弗拉基米爾的繼母，沒想到13年過後兩人卻成為戀人。（圖／翻攝自Instagram／marina_balmasheva）

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯網路紅人瑪麗娜（Marina Balmasheva）擁有41萬名粉絲，她在13年前嫁給男子阿列克謝（Alexey），兩人除了育有阿列克謝的2名兒子，還另外再領養了5名小孩，不過這段婚姻最後仍以離婚收場；但讓她的粉絲跌破眼鏡的是，她所公開的最新戀愛對象不僅僅是一名20歲的小鮮肉，更是前夫兩名兒子中的其中一名弗拉基米爾（Vladimir），也就是說她跟自己的繼子談戀愛，而且還想要共組家庭！

綜合外媒報導，瑪麗娜13年嫁給阿列克謝後，除了成為阿列克謝原有兩名小孩的繼母，更領養了5名小孩一起生活，不過隨著負擔加重，她的體重也直線上升，甚至是到了健康變得不好、走路也有困難的情況，於是她在丈夫的鼓勵之下，開始進行了減肥計畫。

瑪麗娜最後成功的瘦了下來，除了擺脫惱人的健康問題，更因為變瘦整個人看起來都不一樣了，而她的減肥歷程也受到網友關注，Instagram追蹤人數暴增到41萬人。但這樣的改變並未讓她的婚姻之路變得更加順遂，她與阿列克謝在結婚13年後，仍然遺憾的離婚了。

瑪麗娜離婚之後，跟一名20歲的年輕小鮮肉開始談起了戀愛，更常常在社交媒體上PO照放閃，而且也看不出來兩人實際上差了15歲。不過她的粉絲們越看越覺得這名小鮮肉十分的眼熟，才終於發現這人竟然就是她前夫的兒子，也就是她的繼子弗拉基米爾。

報導中指出，瑪麗娜跟繼子戀愛的事實被公開後，在網路上掀起熱議，有人對這樣的事情感到不快，震驚的表示「這男孩在她眼前長大欸！」但也有人持著相反的意見，「你不用取悅所有的人，也不必適應所有的人。」

對此，瑪麗娜表示，她與弗拉基米爾在一起時覺得自己變年輕了，而且非常的快樂，她知道這名男孩有可能會遇到另外一名年輕女孩而離開她，但她想這是一件很難發生的事情，現在她正在計畫兩人的婚禮，她想要跟這名男孩共組家庭跟生小孩；此外，她還表示自己從未與弗拉基米爾發生過性關係，但前夫阿列克謝卻稱自己曾在家中聽過兩人交歡的聲音。