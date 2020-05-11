智慧科技長照！工研院攜手退輔會榮家榮院　打造智慧照護驗證試驗場域

▲前排左起為工研院智慧長照計劃總主持人莊曜宇、台中榮總院長許惠恒、退輔會處長陳正榮、工研院副院長彭裕民、退輔會主委馮世寬、工研院院長劉文雄、退輔會副主委呂嘉凱、退輔會處長厲以剛、台北榮總院長張德明、高雄榮總院長林曜祥。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（11）日攜手國內最大照護機構-退輔會榮家榮院舉辦「智慧長照共創簽約合作」儀式，針對現行照護體系中人力不足、夜間跌倒、銀髮體力早衰及缺乏數據精準照護等痛點，打造智慧照護驗證試驗場域，未來將延伸運用在退輔會旗下的榮民醫院及16所榮民之家，共同為銀髮長照盡力。

根據《紐約時報》的數據庫顯示，在美國養老院和其他針對老年人的長期護理機構中，新冠肺炎（COVID-19）確診的人數佔全美10%，而死亡人數至少有25,600人，佔美國死亡人數更高達三分之一以上，面對這波疫情的衝擊，更凸顯高齡長者照護的需求與重要性。

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▲工研院的銀髮族聚寶盆試驗場域整合科技與服務。（圖／工研院提供）

工研院院長劉文雄表示，面對這波疫情影響，更凸顯高齡社會對高齡長者照護的需求殷切，而在超高齡化社會發展趨勢下，科技與照護跨領域的合作勢在必行，因此工研院積極投入智慧長照科技發展幫助高齡人口活得健康及以科技提高照護效率。

劉文雄指出，這次與國內最大照護機構-退輔會榮家榮院合作，退輔會透過全台16間榮民之家及台北、台中、高雄榮民總醫院與12家分院照顧長者，運用AIoT智慧化裝置及遠距技術輔助照護人員，改善照護人力負擔，提升照護品質，並期望將照護系統推廣至全球。

▲失智整合解決方案區中的「PECOLA樂齡陪伴機器人」運用環境智能技術關懷獨居長者。（圖／工研院提供）

工研院副院長彭裕民表示，目前工研院已密切與產官學研醫合作，藉由智慧照護驗證試驗場域的跨領域技術整合及大數據資料共享分析，未來將提供一條龍長照解決方案，以建置台灣成為「全球智慧長照科技與服務典範」的願景努力。

彭裕民指出，智慧照護驗證試驗場域將長者從可以自由走動到臥床需要照護的需求，分成賦能檢測、非接觸失能監測及失智整合解決方案三階段，當長者還能健康行走時，透過賦能檢測區中「全身步態測試系統」追蹤長者的步態及姿勢變化，能早期篩檢出可能衰弱的長輩，一旦步態發現異常便可進一步透過「體適能量測系統」提出矯正及由教練給予運動處方箋。

▲當長者還能健康行走時，透過賦能檢測區中「全身步態測試系統」追蹤長者的步態及姿勢變化。（圖／工研院提供）

彭裕民進一步指出，當長者為半臥床或臥床的情形，透過非接觸失能監測區的「資訊整合戰情室」能全天候守護長者，融合「Wifi生理量測系統」、「紅外線姿態辨識系統」、「智慧床單」及「智慧燈箱」、「智慧輪椅」等遠距、非配戴式偵測技術，當長者跌倒、心跳或呼吸異常，便會立即通報照護人員，即時給予長者支援。

彭裕民說明，若長者出現失智情形，在失智整合解決方案區中「PECOLA樂齡陪伴機器人」能協助子女陪伴獨居長者，並彙集資訊給子女，搭配Bugu SleepTM保健品及檸靜紓壓精油，能協助長者擁有更優質的生活及睡眠環境。