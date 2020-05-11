台指期漲89點　分析師：520以前不會有太大漲跌

▲台指期5月11日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（11）開盤上漲85點，來到10,979點，但早盤在靠近11000點時賣壓湧現，小幅拉回來到10,935點，不過在權指股的帶動下再度上揚，隨後衝破11000點後維持在高檔震盪，尾盤雖小幅拉回11000點以下，終場以10,983點作收，上漲89點，與現貨相較，逆價差30.26點。

群益期貨分析師容逸燊表示，台指期今天盤中一度衝破11000點，主要是因為今天的加權指數表現不錯，但OTC指數卻是跌得頗深，不過從今天權指股在盤中有出現明顯的支撐的情況之下，也能判斷應該是「隱形的手」進場護盤，主要也是因為520總統就職日快到了，因此近期之內台指期不至於有太大的漲跌。

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容逸燊也說，除了有政府進場的跡象外，從選擇權來看，目前Call的未平倉量最大值是落在11000-11200之間，這也意味著接下來幾天到下周三結算日前上方壓力都還是存在，因此指數想衝高衝破的機會也不大，至於下方的支撐點則是落在10800點，他判斷最大機會是在這區間震盪整理。

最後，容逸燊建議投資人，近期可以進行的操作就是在指數下跌止穩時可以做多，或是做選擇權的多頭價差。