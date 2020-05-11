救命錢來了！製造業及技術服務業紓困核撥28億元「5.1萬人有感受惠」

▲經濟部政務次長曾文生今（11）日表示，截至昨天為止，針對製造業及技術服務業的薪資、營運資金補貼目前已核撥28億元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

政府紓困一波波，經濟部政務次長曾文生今（11）日表示，截至昨天為止，針對製造業及技術服務業的薪資、營運資金補貼目前已核撥28億元，全台共有超過5.1萬名員工受惠，申請企業以金屬機電業最多，強調企業備妥文件來申請，最快二至三天即能撥款。

行政院今天召開「製造業協助方案加速計畫」記者會，由政務委員龔明鑫主持，經濟部政務次長曾文生列席報告並備詢，有關部分產業反應「艱困企業」認定門檻過高的相關議題，仍是外界關注焦點。

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為協助國內產業渡過「疫」關，曾文生指出，經濟部已放寬「艱困企業」認定的比較基期，企業可選擇今年上半年任一個月與2018年、2019年的任何一個月做比較，申請案件將在七天內結案，以加速紓困企業的效率。

▲經濟部針對受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼一覽表。（表／經濟部提供）

依據經濟部工業局統計，「製造業及其技術服務業艱困事業薪資及營運資金補貼」自4月21日實施至今，已經受理1224件，目前已有1098家企業受惠，補貼金額達28億元，其中員工薪資補貼達22.9億元、營運資金補貼達5.1億元，共照顧員工數達5萬1471人。

曾文生表示，工業局已備妥申請教學手冊，展開全台巡迴說明會及線上說明會，只要營業人銷售額與稅額申報書在今年1至6月任一期，比起正常營運的今年1至6月、108年7至12月、108年同期、107年同期，營收比起上述任一期衰退超過50%，就符合申請條件。

在申請程序方面，原本艱困企業的營業人需要準備申請書、營收衰退50%報表、全職員工清冊、勞保證明文件等11份文件、共須用印8次；基於簡政便民，經濟部也將申請文件縮減至7份文件、用印2次；官員表示，企業備妥文件來申請，最快二至三天即能撥款。