宜蘭人終於等到！藏壽司即將進駐新月廣場　看電影前先吃一頓

▲藏壽司終於進軍宜蘭了。（圖／藏壽司提供)

記者黃士原／台北報導

宜蘭人終於等到！2014年藏壽司正式進軍台灣市場，在北中南地區開設了24家分店，而在過了快6年之後，終於進軍宜蘭地區，店舖地點將設在宜蘭市的新月廣場。除了宜蘭新月店之外，近期即將開幕的還有新莊宏匯店及竹北文興店。

2014年藏壽司正式進軍台灣，現共有24家分店 (包括高雄草衙道店)、美國約28家。藏壽司除了對於食材的重視，還有確保食物衛生的「鮮度君」以及維護店鋪環境的「餐盤回收系統」等特色，不過最受大小朋友喜歡的就是特有「扭蛋」，每吃5盤就可以扭一次，而且每隔一段間時就會推出期間限定扭商，像是柯南系列、寶可夢系列等。

▲藏壽司近期再推出魚人扭蛋。（圖／記者黃士原攝）

此外，土藏造型街邊店也是藏壽司特色之一，「土藏」(どぞう、DOZOU)除了意指日本傳統的倉庫建築樣式，對藏壽司創業者田中邦彦社長來說，更象徵著童年時期充滿驚喜和樂趣的寶藏間。土藏造型街邊店完全復刻日本國內土藏建築設計—簡潔的白壁、精緻的屋瓦及菱格紋的腰間，搭配傳統日式紅窗，讓消費者彷彿來到日本當地用餐。目前土藏造型街邊店有土城金城店、三重集賢路店、三重捷運路店、台中中清路店及台中福科路店。

▲北部最大土藏店，藏壽司三重捷運路店。（圖／記者黃士原攝）

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