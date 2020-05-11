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疫情害汽車零組件Q1低迷！廣華-KY首見虧損　「落底漸好轉」4月營收成長0.56%

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▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

記者楊絡懸／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，汽車產業短期出現供給與需求真空情形，汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）2020年第一季合併營收為10.63億元，年減37.61%；稅後淨損為1303萬元，每股虧損（EPS）0.16元，為掛牌以來首次單季虧損。

廣華說明，首季雖新冠肺炎疫情短期影響，部分新車款訂單遞延，也認列相關停工損失，致使整體營收下滑且出現單季營業淨損現象，主要日系品牌車廠客戶為搶占新車銷售市場更多份額，於復工後陸續拉升產能稼動率，帶動旗下汽車內飾件產品出貨增加，第一季整體毛利率即使有提列停工損失影響下，仍有20.67%的水準。

請繼續往下閱讀...

隨著進入4月，中國經濟活動逐漸恢復正常，廣華4月合併營收為3.79億元，月成長0.56%，已是連2個月成長；不過與2019年相比，年衰退37.67%，且累計今年前4月合併營收為14.38億元，年減37.86%。廣華認為，因歐美地區停工因應防疫措施，短期影響北美及墨西哥出貨表現。

展望今年第二季，廣華仍持審慎樂觀看法。廣華也透露，目前主要客戶已計畫於5月18日復工，再者，目前最主要生產基地東莞廠稼動率已達8成以上水準，內銷中國市場業績明顯恢復，中和外銷因歐美地區停工之營收減少的幅度。

 
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