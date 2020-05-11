央行2000億融通貸款已核准近1.7萬戶　金額達121.4億元

▲ 政府為協助受疫情衝擊的企業，推出不少紓困振興貸款專案。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行針對受到疫情衝擊的中小企業推出2000億轉融通貸款（A、B案），並於4月20日起加入小額營業人簡易貸款（C案），央行指出，為利資訊透明，央行將於網站公布各銀行辦理情形，截至5月7日止，專案融通貸款共核准16,935戶、金額約121.4億元。

央行在4月1日開辦2000億貸款專案融通方案，針對受疫情影響的中小企業貸款提供優惠借貸利率。但考量到小規模營業人不見得具備完善財務報表，不容易進到銀行申請貸款，為協助其能取得營運週轉金，央行在2000億轉融通額度內，再另增訂小規模營業人簡易申貸方案。

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截至5月7日止，央行專案融通貸款共受理25,146戶、金額約209.2億元；核准戶數16,935戶、金額約121.4億元。

其中，A方案（貸款200萬以下、利率不高於1%）受理戶數有4,320戶、約55億元；核准戶數2,309戶、金額約28.2億元。

B方案（貸款200萬到600萬、利率不高於1.5%）受理戶數有1,728戶、約62.7億元；核准戶數841戶、金額約28.4億元。

另外，針對小規模營業人的C方案（貸款50萬元以下、利率不高於1%），受理戶數有19,098戶、約91億元；核准戶數13,785戶、金額約64.8億元。