墨西哥再出現亂葬崗！至少25具遺體遭掩埋...狗在「廢棄農場」驚見人骨

▲墨西哥再出現亂葬崗，至少有25具遺體遭掩埋。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

墨西哥哈里斯科州（Jalisco）檢察官辦公室10日指出，至少有25具遺體被發現埋在西部大城瓜達拉哈拉（Guadalajara）市郊的一處亂葬崗中，這些遺體已經被送往當地的太平間做進一步檢驗。

綜合外媒報導，該處亂葬崗是在7日被發現，目前調查人員已經挖出25具身分不明的死者遺體，以及根據推測裝有人類遺體的5個袋子。

Law enforcement in Mexico's Jalisco state discovered a mass grave with the bodies of at least 25 unidentified people, the prosecutor's office in that state said. Investigators also found five bags that may hold human remains. https://t.co/D2jjLur0qg — CNN (@CNN) May 11, 2020

當地居民透露，亂葬崗之所以曝光，是因為有狗在瓜達拉哈拉的城鎮艾薩爾托（El Salto）的一座廢棄農場發現人骨。

今年到目前為止，哈里斯科州至少有10處亂葬崗被發現埋有115具遺體，其中多數位於墨西哥第2大城瓜達拉哈拉的市郊。