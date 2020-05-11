　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

墨西哥再出現亂葬崗！至少25具遺體遭掩埋...狗在「廢棄農場」驚見人骨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥再出現亂葬崗，至少有25具遺體遭掩埋。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

墨西哥哈里斯科州（Jalisco）檢察官辦公室10日指出，至少有25具遺體被發現埋在西部大城瓜達拉哈拉（Guadalajara）市郊的一處亂葬崗中，這些遺體已經被送往當地的太平間做進一步檢驗。

綜合外媒報導，該處亂葬崗是在7日被發現，目前調查人員已經挖出25具身分不明的死者遺體，以及根據推測裝有人類遺體的5個袋子。

當地居民透露，亂葬崗之所以曝光，是因為有狗在瓜達拉哈拉的城鎮艾薩爾托（El Salto）的一座廢棄農場發現人骨。

今年到目前為止，哈里斯科州至少有10處亂葬崗被發現埋有115具遺體，其中多數位於墨西哥第2大城瓜達拉哈拉的市郊。

ET快訊
鍾欣凌「結婚10年」被爆離婚！　她無奈吐真相
壞壞超過500次！他逐次紀錄感受：吸吾下、射內　正宮見3本激
富邦神鬼女業務騙客戶1億！假「投資型保單」炒股慘賠...瞞1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

掰了尪搞上陽光鮮肉！她狂曬「7歲繼子」恩愛照：想跟他生小孩　網友傻了

中印邊界「全武行」爆兩場　互丟石頭總計350軍人參戰…多人掛彩

N號房始祖GODGOD身分曝光！「24歲男大生」拐少女當性奴　見關鍵證據認了

他活活打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊…留變態紀念品！

印媒籲新德里「支持台灣參加WHA」：是世衛重要改革內容！

義大利開放參加喪禮、德國頻爆群聚感染！歐洲各國「解封現況」一次看

金正恩又神隱！復出工廠剪綵後「消失10天」　經濟視察改派總理

陳時中投書韓媒：全球衛生安全不應有遺漏

南韓青瓦台：不排除年內舉辦第4次文金會！

墨西哥再出現亂葬崗！至少25具遺體遭掩埋...狗在「廢棄農場」驚見人骨

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

掰了尪搞上陽光鮮肉！她狂曬「7歲繼子」恩愛照：想跟他生小孩　網友傻了

中印邊界「全武行」爆兩場　互丟石頭總計350軍人參戰…多人掛彩

N號房始祖GODGOD身分曝光！「24歲男大生」拐少女當性奴　見關鍵證據認了

他活活打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊…留變態紀念品！

印媒籲新德里「支持台灣參加WHA」：是世衛重要改革內容！

義大利開放參加喪禮、德國頻爆群聚感染！歐洲各國「解封現況」一次看

金正恩又神隱！復出工廠剪綵後「消失10天」　經濟視察改派總理

陳時中投書韓媒：全球衛生安全不應有遺漏

南韓青瓦台：不排除年內舉辦第4次文金會！

墨西哥再出現亂葬崗！至少25具遺體遭掩埋...狗在「廢棄農場」驚見人骨

快訊／磐石艦染疫...韓國瑜拋「醫護全面篩檢」確定喊卡！原因曝光

金融海嘯後3月受雇員工大減1.9萬人　主計總處預估4月更慘

一起出門玩！3少女身穿泳衣「詭死深潭17公尺處」…爸媽見遺體哭癱

愛犬出門放風帶短腿小跟班回家！　媽驚喜收編：牠很有禮貌

遠見／第16屆《遠見》CSR企業社會責任獎公布　看見創新應變力

佳和減資54%彌補虧損　拓展發展口罩與防護衣

黃偉哲視察安平區公所擴大紓困受理情形　慰問防疫一線人員

快訊／罷韓投票日0606前5天鬆綁！韓國瑜：6月1日開放公部門室外場地

楊謹華「涼一下」曬冰島美照！　薄紗禮服「0度低溫露香肩」…網讚：仙女下凡

陽台搓動下體「表情母湯」…女路人嚇傻怒拿手機蒐證　新店大叔這下慘了

國際熱門新聞

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

高燒送醫！他牙齦拉出「12條蛆」醫嚇傻

毒王5夜店狂歡　傳54人全境擴散

分離15年　她母親節找到印尼媽媽

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

N號房創始者GODGOD逃10個月落網

更／美副總統「不自我隔離」接觸確診秘書仍要上班

世衛：譚德塞與習近平「從未通話」

布裹屍只露出雙腳　警開後座嚇傻

科學家憂：英太快解封將致10萬死

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

懷孕護理師等公車　遭性侵45分鐘

等了7周！英首相宣布：有條件解禁

更多熱門

相關新聞

紐時：美擬控中偷疫苗資料

紐時：美擬控中偷疫苗資料

美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部準備發布警告，稱中國訓練有素的駭客與諜報人員正努力竊取美國為遏止新型冠狀病毒疫情而研發的疫苗及療法資料。

恐怖！男躲12歲女童床底下1個月

恐怖！男躲12歲女童床底下1個月

紐約新規：養老院員工每周檢測2次

紐約新規：養老院員工每周檢測2次

總統副總統若染疫　白宮0計畫

總統副總統若染疫　白宮0計畫

關鍵字：

墨西哥亂葬崗哈里斯科州Jalisco北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

即／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面