墨西哥再出現亂葬崗！至少25具遺體遭掩埋...狗在「廢棄農場」驚見人骨

▲墨西哥再出現亂葬崗,至少有25具遺體遭掩埋。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者康心禹/綜合報導

墨西哥哈里斯科州(Jalisco)檢察官辦公室10日指出,至少有25具遺體被發現埋在西部大城瓜達拉哈拉(Guadalajara)市郊的一處亂葬崗中,這些遺體已經被送往當地的太平間做進一步檢驗。

綜合外媒報導,該處亂葬崗是在7日被發現,目前調查人員已經挖出25具身分不明的死者遺體,以及根據推測裝有人類遺體的5個袋子。

Law enforcement in Mexico's Jalisco state discovered a mass grave with the bodies of at least 25 unidentified people, the prosecutor's office in that state said. Investigators also found five bags that may hold human remains. https://t.co/D2jjLur0qg