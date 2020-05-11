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梨泰院夜店飆至94例！南韓「重啟校園」又泡湯　國高中小再等1周

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▲▼ 南韓學校消毒。（圖／達志影像）

▲ 南韓學校在重啟校園前加強消毒。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情一度穩定，首爾梨泰院夜店卻爆發群聚感染，確診者遍布全國。南韓幼稚園及國高中小4月以遠距授課方式開學，原定13日重啟校園，但眼看社區傳播風險再次高漲，南韓教育部11日與防疫當局召開會議後宣布，恢復到校上課的日期順延一周。

南韓教育部次長朴百範（박백범，音譯）11日下午宣布，各級學校延後一周恢復到校上課。原定最早重返校園的高三學生延至20日，高二、國三、小一至小二及幼稚園延至27日，高一、國二、小三及小四延至6月3日，國一、小五及小六則是6月8日，已經是南韓第五度因疫情延後到校上課日。

京畿道龍仁一起個案在確診前一夜連跑首爾5家夜店，且未戴口罩，導致梨泰院King Club同志酒吧爆發群聚感染，10日累計達54起相關個案，截至11日當地時間下午6時（台灣時間5時）累計已有94例，其中59例集中首爾。至此首爾累計698起確診，首都圈疫情再度陷入緊張。

►夜店群聚達85例！南韓疫情又拉警報　首爾市首提「重啟校園再延1周」
►梨泰院夜店「激增至85例」遍布全國！首爾市下令強制篩檢　3千人仍失聯

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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