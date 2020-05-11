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染疫重症者「氣切險丟命」奇蹟出院！護理師幫辦「重生趴」：所有人衝去合照

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▲▼三軍總醫院照顧新冠肺炎者護理師。（圖／記者蕭筠攝）

▲三軍總醫院照顧染疫個案護理師。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球發燒，台灣截至目前為止累積440例確診個案、7人死亡。三軍總醫院（三總）9日甫有一名染疫重症患者出院，照顧患者之邱姓女護理長今（11）日出面受訪表示：「所有的護理師都非常感動。」原因是該病患因症狀嚴重有接受過氣切，不過最後拿掉順利出院，連院長蔡建松都直呼：「她的命是撿回來的！」

▲▼三軍總醫院院長蔡建松。（圖／記者蕭筠攝）

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▲三軍總醫院院長蔡建松。（圖／記者蕭筠攝）

台灣目前累積440名確染新冠肺炎者，分別為349例境外移入、55例本土病例及36例敦睦艦隊，確診個案中7人死亡，368人解除隔離，其餘持續住院隔離中。三軍總醫院9日恰巧有一名染疫重症女患者出院，院長蔡建松透露，該女患者60多歲是境外移入個案，住院約有50天左右，期間一度因症狀過於嚴重進行氣切手術，最後卻奇蹟好轉拿掉管子，忍不住直呼：「命真的是撿回來的！」

而在病房內照顧該染疫重症者的邱姓女護理長也出面受訪，對於患者最後康復出院真的非常開心，「護理師沒有這麼開心過，所有的護理師都非常感動，從來沒有一個病人能讓這麼多護理師衝去合照。」表示心中十分替對方開心，也透露該女病患自身也很努力，「包括呼吸、復健運動都積極配合護理師給的各種照顧。」因此上周六還特意舉辦一個小小重生party，送上蛋糕慶祝其出院。

針對收到重症病例是否壓力極大，護理長坦言確實壓力很大，「照顧重症病人要由護理師照顧的動作非常多，包括翻身、盥洗、排泄等都是護理師執行，輕症者可以自己完成自己照顧，不過重症可能會出現緊急插管、抽痰等各種檢查手術，都是需要護理師協助。」因此幾乎需要長時間待在重症患者病房內，不過當病患出現好轉狀況最後順利出院，對整個醫療團隊就是最大鼓勵，言談間止不住滿滿喜悅。

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