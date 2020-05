看到家人驚恐表情才發現「臉被鐵棍貫穿」　跌倒男嚇壞：我完全不痛！

▲男子在工地現場不小心跌倒,導致鐵棍貫穿臉部。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

以色列一名男子不幸在建築工地發生意外,頭部慘遭一根鐵棍從右耳附近的眼窩插入,從左邊臉頰貫穿而出,雖然差點沒命當下他卻「完全不感覺疼痛」,只記得自己不斷大叫想要找人幫忙,幸好在醫療團隊的細心處理下,歷經長達10小時的手術後奇蹟保住一命。

《耶路撒冷郵報》報導,46歲男子拉赫曼(Kamel Abdel Rahman)4月在視察為家人所建造的公寓時,一個不小心從2樓跌落下來,人剛好摔在一根鐵棍上,他表示,「我整個人無法動彈,所以只能拼命大叫,當時我意識清楚,但是一點都沒有痛的感覺,我也不曉得怎麼解釋。」

家人聽到求救聲後前往查看,全都被拉赫曼的狀況給嚇了一跳,因為他的臉居然被一根鐵棍貫穿。拉赫曼回憶,「我看到他們的表情充滿了震驚,還有尖叫聲,就知道情況一定很嚴重。」

拉赫曼被送往醫院後,醫生做了斷層掃瞄發現,幸好鐵棍剛好避開了2條向大腦輸送血液的主要動脈,但還是擔心若是貿然取出恐怕會嚴重腦出血,所以找了多位醫學專家一同研究與測試,花費數小時總算將卡在頭中的鐵棍給取了出來。

等到拉赫曼傷口的腫脹情況好轉後,外科醫生仍需進行第2次更精密的手術,以確保修復從他腦中所漏出的腦脊髓液,這次的手術時間則是長達10小時才完成。醫生坦言,手術雖然成功,但無法保證病患何時才會醒過來,沒想到拉赫曼大難不死,不但奇蹟醒來生命跡象也十分正常。

順利於上周出院的拉赫曼表示,「他們拯救了我說話和走路的能力,他們救了我的命,無法用言語來表達我的感激心情。」

An iron rod penetrated right through his skull. But thanks to the #miracle work of doctors at @Hadassah Ein Kerem, Kamel Abdel Rahman survived and thrives.



Full report (ICYMI) by @MaayanJaffe:



https://t.co/NXZrgeyWks