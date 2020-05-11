歐美車廠受疫情停工「訂單遞延」！巧新4月營收年減47%　累計前4月年衰退18.5%

▲巧新科技雲林廠。（圖／巧新科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

汽車輪圈大廠「巧新科技」（1563）因歐美地區車廠受疫情停工影響訂單遞延，使得4月合併營收2.16億元，年減47%；累計前4月合併營收為16.08億元，較2019年同期減少18.5%。

巧新表示，短期營收表現雖受歐美地區品牌車廠停工，使得整體訂單出貨遞延影響，但受惠歐系、日系豪華汽車品牌主要前三大客戶陸續計畫推出新改款車款上市，仍保持良好的備貨力道，挹注在手訂單保持高能見度水準。

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此外，巧新也透過德國、台灣兩地生產彈性供貨，同時發揮自動化生產效益提升整體產能稼動率的準備，帶動整體營運良好動能。

展望2020年上半年，巧新指出，雖全球新車銷售市場短期因品牌車廠陸續停工因應防疫情形，主要歐美地區品牌車廠客戶皆陸續於5月中上旬復工，與主要客戶密切聯繫因應復工後訂單出貨進度，有望陸續回復過往水準。

巧新透露，針對客戶訂單需求研擬彈性調配台灣雲林、屏東廠與德國廠產能與拉升產能稼動率的計畫，其中屏東自動化工廠已經在今年3月取得IATF 16949汽車業品質認證，並已經取得多家高級汽車廠的量產許可，屏東自動化工廠的產能投入將會大幅增加巧新科技對客戶的供貨能力及產品的整體競爭力。