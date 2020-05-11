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台股強漲111點！台積電、鴻海帶頭衝　指數穩守11000大關

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▲▼5/11台股一開盤即已上漲格局開出，盤中漲幅超過百點，大盤指數一舉攻上11000點大關。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股開高走高漲逾百點，指數一舉攻上11000點大關。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（11）日開高後飆漲，早盤即上漲超過百點，突破11000點大關，隨後並維持在高檔震盪，終場收在11013點、上漲111點或1.03%，成交量1680.13億元。

蘋概三王中，台積電（2330）開高走高，終場收在301元、上漲1.18%；鴻海（2317）成今日大盤上攻主力，收盤上漲3.54%、收在78.9元；股王大立光（3008）則相對疲弱，終場收在4200元、下跌0.59%。

請繼續往下閱讀...

電金傳產類股齊揚，電子股中如其他電子指數受到鴻海帶動，類股指數大漲2.6%，電腦設備、電子零組件、半導體等類股指數皆漲逾1%；金融類股指數上漲1.3%；傳產中則有觀光、航運、汽車、電器電纜等漲幅逾1%。

兆豐投顧協理黃國偉指出，市場對於封鎖解禁之後的全球經濟有樂觀預期，上週公布一系列經濟數據都表現很糟，但卻「沒有大家預期地那麼糟」，因此股市幾乎都沒有負面反應；市場認為，以經濟數據目前表現來看，在解除管制之後，經濟就會慢慢往好的地方發展，加上各國政府釋出寬鬆資金，因此只要有一點激勵信心，資金就會流向股市

台股在今日站上11000點大關，但黃國偉認為，壓力區還未正式突破。大盤壓力區間在11000到半年線11200點之間，上檔仍有很大壓力在，今天算是正式挑戰壓力區，但還不算突破了壓力區間。

▲▼5/11台股一開盤即已上漲格局開出，盤中漲幅超過百點，大盤指數一舉攻上11000點大關。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 鴻海今日開高走高。（圖／記者湯興漢攝）

大立光法說公布業績表現，4月營收表現不佳，市場預期5月會更糟，因基本面並不理想，自然股價在今日稍微弱勢；而反觀今日大漲的鴻海，雖第一季營運表現不佳，但市場認為第一季是谷底，第二季之後就會慢慢好轉，也預期週五（15日）法說會，會釋出比較正面的消息，因此帶動股價走高。

除了權值股外，盤面上也有其他族群輪流發動，今日包含PA相關族群，以及搭上蘋果合作友達、晶電發展Mini LED的利多題材，使今日面板股相對強勢一些。生技股則是強弱互見，有不少個股漲多開始震盪，黃國偉指出，因疫情發展轉緩，有些疫情相關題材就開始轉為弱勢。

展望後市，除了國際股市發展之外，外資動向也須留意。黃國偉指出，外資到目前為止都沒有很積極做多，他認為，外資不會從保守變樂觀，但後續要觀察外資是否大幅賣超。大盤在11200點還是有一個重大壓力區，因此盤勢還是有拉回可能，現階段不建議投資人追高，以殖利率高、股價漲幅比較沒那麼大的防守型個股為主，碰到震盪的時候會比較抗跌。

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