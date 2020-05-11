漢來美食搶下世貿聯誼社　搶台灣頂級粵菜餐廳龍頭寶座

▲漢來美食今（11）日宣佈入主世貿聯誼社位在國貿大樓34樓、面積達751坪的中餐廳，將打造「世貿名人坊」挹注營運可期。（圖／漢來美食提供）

記者林淑慧／台北報導

台北市信義區餐飲版圖大洗牌！漢來美食今（11）日宣佈入主世貿聯誼社位在國貿大樓34樓、面積達751坪的中餐廳，將以「世貿名人坊」之名插旗台北信義區，雙方預計13日簽約、七月正式開幕，除搶攻高端餐飲市場，也將問鼎台灣頂級粵菜連鎖餐廳龍頭寶座。

漢來美食於2015年6月取得香港名人坊餐廳(當時為米其林二星)品牌代理權，短短不到5年時間在台灣4都(高雄、台南、台中、台北)開出共5家分店，2019年年營收已達3.76億元，佔漢來美食集團整體營收約8%，世貿名人坊開設後，可望挹注集團營運表現。

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漢來美食主管表示，集團決定承租世貿聯誼社，除了硬體資源，最看重的就是背後經營了30年的客層人脈，透過世貿名人坊，漢來美食未來在頂端消費客層的經營，將從目前廣泛橫向發展，朝向深度直向扎根，同時對2年後開幕的南港漢來飯店大型中餐廳與宴會廳將有極大助益。

▲漢來美食2015年與香港米其林星廚鄭錦富合作，短短不到5年時間在高雄、台南、台中、台北開出共5家「名人坊」分店。（圖／漢來美食提供）

目前漢來名人坊在台北已有大直與敦化兩家分店，但對於台北頂級消費市場只能算是淺層經營，而世貿名人坊的開幕，等於宣誓漢來美食將深耕金字塔頂端這塊市場的決心。漢來美食表示，未來會將傳統粵菜精緻、時尚化，以吸引年輕一代企業家客群，另利用其大型獨立包廂的優勢條件，設定主題 lounge bar吸客。

不過，法人觀察，漢來美食以往在拓點模式上都是選擇在百貨賣場開店，此次承租的世貿聯誼社中餐廳，不僅位在34樓的高空樓層，過去長達29年的經營型態也都是以會員為主的政商貴客，餐廳規畫多達13個大大小小的包廂，加上外場小吃區約120個座位數，每個餐期可同時容納共約280位賓客，這對於之前分店規模最大也只有166個座位數的漢來名人坊來說，無疑是更大的挑戰。

▲漢來美食於2015年6月取得香港名人坊餐廳品牌代理權，短短不到5年時間在高雄、台南、台中、台北開出共5家分店。（圖／漢來美食提供）

對此，漢來美食今年一月重金挖角，禮聘擁有30年廚藝、曾任香港九龍香格里拉酒店、台北香格里拉飯店主廚的陳國華師傅，由其暫掌名人坊台北敦化店，「世貿名人坊」的簽定，讓他有了提早大顯身手的機會。而漢來美食此番布局，也等於宣誓未來將朝向台灣頂級粵菜連鎖餐廳的龍頭之路邁進。

依據財報，漢來美食今年第一季營收為8.39億元、營業毛利率42%、營業淨利率及稅前淨利率4％、每股盈餘0.64元；4月單月營收1.14億元，較去年同期減少54%，累計1-4月營收9.53億元，較去年同期12.79億元減少25%。

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