東元通過配發現金股利0.99元　董座邱純枝：今年目標力拚全年不衰退

▲左起為東元總經理連昭志、董事長邱純枝、財務協理葉文中。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／中壢報導

東元（1504）今（11）日舉辦股東常會，會中通過每股配發現金股利0.99元，董事長邱純枝表示，今年雖然受到疫情影響等不確定因素，但會全力執行本業成長，持續推動智能化、自動化、和數位化的策略發展，若是疫情可以得到有效的控制，今年的目標力拚全年不衰退。

東元股東會在會中通過108年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.99元，配息率為60％，優於去年，也表決通過修改公司章程，將董事席次由原本的15席減為7~11席，提高獨立董事的比例，並新增發行特別股條文，增加籌資管道的多元性，而大股東寶佳提出的減資10%案則沒有通過。

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針對各項重要議案的表決結果，邱純枝表示，感謝股東的支持，現在股東會告一段落後，東元除了繼續傾聽股東意見外，將會更加專注在營運方面，全力執行本業成長，持續推動智能化、自動化、和數位化的策略發展，若是疫情可以得到有效的控制，今年的目標力拚全年不衰退。

至於寶佳增持東元股權方面，邱純枝指出，東元將會正正當當、合規合法的盡力去維護股東權益，並強調企業經營不是用股權數來彰顯價值，用金錢取得經營權是股東的自由，但是對於經營超過60年的企業，不見得對其它股東和公司有利，希望股東參與是認同東元長期經營的策略。

▲東元董事長邱純枝。（圖／記者姚惠茹攝）

東元總經理連昭志表示，今年第1季受到全球疫情的影響，造成中國大陸供應商的料源供應不穩定，但預計將重啟台灣的生產供應鏈、加速開發印度、越南和歐美地區的原物料供應，降低不利因素的衝擊。

展望第2季營運，連昭志表示，目前比較保守看待，雖然看好中國大陸的表現可望恢復過去的成長動能，但是因為主要外銷的北美地區，疫情從3月開始越來越嚴重，再加上東南亞也還有很多不確定性，所以預估全球各地子公司和工廠生產要到6月才可陸續恢復穩定。

連昭志指出，主要營運策略與成長計畫方面，東元推動包括永磁、車用電機等新產品，以IIOT技術，擴大系統解決方案銷售，提供主動即時的客戶服務，並透過全球性客戶管理，深化客戶關係與潛在商機；能源暨工程事業將積極投入太陽光電發電系統、微電網系統、及儲能系統；家電事業則以能源管理系統及高端高效節能商用空調，提高空調工程價值。

連昭志強調，東元在策略性成長計畫，著眼於擴大產業自動化與智動化產品的發展，並為因應全球市場及產能分散需求，預計將建立中國大陸、台灣、越南、印度四大生產中心，導入關鍵製程自動化，以及全球化戰情室系統，實現全面數位化管理，同時力拚提升營收及獲利成長。