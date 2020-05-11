　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

防疫國家隊幕後英雄！　NPI加速滿足防護衣生產需求

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 蔡英文總統訪視聚陽實業股份有限公司。（圖／總統府新聞資料）

▲ 新墊企業NPI投入無縫貼合設備研發。（圖／總統府新聞資料）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠疫情尚未消退，防護衣、隔離衣、口罩仍為全球缺乏的醫療物資，台灣機動運用在地資源與企業合作模式，編制完成「口罩國家隊」、「防護衣國家隊」，共同建立台灣自己的防疫物資生產線，生產製造防疫物資，捍衛疫情防線，台灣產業鏈正寫下聯盟合作的一頁奇蹟。

新墊企業NPI積極參與由經濟部技術處委託紡拓會執行的「機能性紡織品縫製技術研發」科技專案計畫，投入無縫貼合設備研發，建立成衣無縫貼合核心技術，亦是紡拓會「縫製技術聯盟」的會員之一。在這場防疫戰役下，新墊企業NPI化危機成轉機，適時運用無縫貼合設備開發技術，扮演「防護衣國家隊」生產製造推手，加速滿足防護衣的生產需求。

請繼續往下閱讀...

因應新冠肺炎防疫物資的需求，除了醫療級口罩外，國內亦急需醫療防護衣，新墊企業NPI集中資源投入生產製作防護衣的高功能設備，部分防護衣國家隊所使用的生產設備就是由該公司所生產，在蔡英文總統或桃園市鄭文燦市長日前參訪的防護衣國家隊廠商時，防護衣生產場域都可以看到新墊企業NPI的機器設備。新墊企業NPI協助台灣的防護衣國家隊可以順利生產保護醫療人員的防疫物資，守護醫療從業人員的健康，展開抗疫大作戰。

新墊企業NPI為機械製造廠，是少數在台灣生產無縫貼合設備廠商之一，主要生產機能衣機械、內衣胸罩機械、鞋子機械及各式模具設備，市場以外銷為主，服務對象為各大知名品牌的代工廠，機能衣與鞋子品牌如：NIKE、adidas、Under Armour、New Balance與lululemon等國際知名大廠，內衣品牌如：Victoria Secret、黛安芬、華歌爾等國際知名大廠。

ET快訊
台鐵「壞心女車長」曝光！大學畢業苦讀PO網分享考取心得：感謝
Ella宅生活驚人曝光「內湖億元豪宅」！旋轉樓梯讓人看呆了
滴妹飲料店菜單曝光！她點「棉被午茉綠」給4.5星..網傻眼：
北北桃15縣市「大雨特報」齊發　防雷擊、強陣風
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

漢來美食搶下世貿聯誼社　搶台灣頂級粵菜餐廳龍頭寶座

安矽思宣布：Ansys RaptorH獲三星晶圓代工「2.5D/3D積體電路」和系統電磁效應認證

東元通過配發現金股利0.99元　董座邱純枝：今年目標力拚全年不衰退

防疫國家隊幕後英雄！　NPI加速滿足防護衣生產需求

各國無限量QE避險需求增加　群益期貨推「奈米金」更適合小資族

銀行辦紓困貸款賺災難財？　金管會研擬手續費1萬為限

最有錢／精選6檔財報好股 不看盤賺更多

東元經營權前哨戰揭曉！公司派佔上風　市場派寶佳提案「未通過」

經營權保衛前哨戰！東元股東會今登場　2大議案對決寶佳集團

8大行庫、4大基金營造520行情？　金管會、財政部：並無所悉

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

金東旭開深V文佳煐幫整理　「記憶CP」超自然互動甜死惹

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

漢來美食搶下世貿聯誼社　搶台灣頂級粵菜餐廳龍頭寶座

安矽思宣布：Ansys RaptorH獲三星晶圓代工「2.5D/3D積體電路」和系統電磁效應認證

東元通過配發現金股利0.99元　董座邱純枝：今年目標力拚全年不衰退

防疫國家隊幕後英雄！　NPI加速滿足防護衣生產需求

各國無限量QE避險需求增加　群益期貨推「奈米金」更適合小資族

銀行辦紓困貸款賺災難財？　金管會研擬手續費1萬為限

最有錢／精選6檔財報好股 不看盤賺更多

東元經營權前哨戰揭曉！公司派佔上風　市場派寶佳提案「未通過」

經營權保衛前哨戰！東元股東會今登場　2大議案對決寶佳集團

8大行庫、4大基金營造520行情？　金管會、財政部：並無所悉

LVMH總裁成全球最大「疫情受災戶」　首富資產狂縮水9千億

李毓芬母親節「牽小孩」被拍！　單穿細肩帶…一彎腰蹦出「超巨北半球」激辣

曾國城男男床戲激情關韶文：拳頭很硬！　黃鴻升雙腿慘「被打擦邊球」飆高音

99萬農民1萬紓困補助匯入帳戶時間曝　陳吉仲：分3批有排富

法網不排除閉門打　延期引爭議主席強硬「不後悔此決定」　

解放軍無人戰車「銳爪1」服役　身高60公分「可配機槍火力支援」

快訊／疫情影響生意掉6成！高市府餐廳老闆想跳樓被拉住

詐團機房「地板挖洞」！特警破門狂鎚10分鐘　驚見「10公分鐵條門閂」

三星手機爆安全漏洞！影響遍及2014年後所有機款　時隔6年現已修復

漢來美食搶下世貿聯誼社　搶台灣頂級粵菜餐廳龍頭寶座

財經熱門新聞

勞工紓困貸款10萬、工會投保者補助3萬別錯過！　政府紓困方案一次看懂

點出4月營收衰退逾9成　老謝：旅遊業成最悲情「慘業」

520還會看到你嗎？顧立雄這樣說

高CP值！上班族5張繳稅神卡出爐

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

財政部證實　台酒宜蘭廠暫停生產酒精

勞工紓困貸款10萬拿來還房貸、買股票？　勞部：鑽漏洞是少數

鴻海、王品轉投資「肚肚」力挺餐飲業　贊助千台iPad打造智慧整合POS

沃旭能源在台「好孕連連」　4年誕生15名沃旭寶寶

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

台股站上11000點關卡！市場信心回籠　指數早盤上漲104點

台股四大產業第一季財報亮眼！　法人解析後市發展與選股方向

東元經營權前哨戰揭曉！公司派佔上風　市場派寶佳提案「未通過」

6都均「女多於男」　北市女生最難找到尪

更多熱門

相關新聞

連續28天本土0確診　難的是守成

連續28天本土0確診　難的是守成

前天（5月9日）又是＋０，台灣已經連續27天沒有新冠肺炎本土病例，大家可能只注視這張衛福部圖片上半部台灣確診人數，但我卻專注圖片下半部國外確診人數和死亡人數，目前看起來數字還是不斷增加，美國死亡人數逼近8萬人，英國和義大利死亡人數突破3萬，西班牙和法國逼近3萬。

導遊領隊考試　花蓮防疫備用考場未啓用

導遊領隊考試　花蓮防疫備用考場未啓用

防疫期間汛期將至　花蓮港完成防汛整備

防疫期間汛期將至　花蓮港完成防汛整備

台灣捐贈1華盛頓州0萬片口罩

台灣捐贈1華盛頓州0萬片口罩

11日起新北市失智據點長照站解封

11日起新北市失智據點長照站解封

關鍵字：

紡拓會紡織防疫

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

即／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面