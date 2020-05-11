各國無限量QE避險需求增加　群益期貨推「奈米金」更適合小資族





▲黃金為大家避險最愛的商品。（圖／路透）

記者余弦妙／台北報導

根據最新美國銀行（BoA）預測，黃金在未來一年半內價格將上看3,000美元(每盎司)，以Michael Widmer為首的分析研究團隊認為，全球各央行因應新冠肺炎疫情，大幅調降利率至0%甚至負利率，美國及日本亦相繼推出無限量QE，以擴大資產負債表，刺激經濟成長。

群益期貨表示，在通膨避險的需求不斷增加下，預期近年投資黃金避險的投資人會再將黃金價格向上推升，因為Fed可以拼命印鈔票，卻不能生出無限量的黃金。

請繼續往下閱讀...

群益期貨說，台灣目前亦有許多投資人看好黃金後市，紛紛透過各種管道加碼投資，現階段台灣市場投資黃金的主要管道有四個：黃金存摺、黃金ETF、黃金期貨及實體黃金等，其中黃金存摺有多達100多萬的開戶數，黃金ETF(00635U、00708L、00674R)超過1萬名投資人，NYM黃金期貨則於3月創下764萬口的大量，現貨實體黃金買賣熱絡更是普及一般民眾。

不過，群益期貨也發現到，黃金存摺及ETF優點為小額投資、定期定額，但缺點為成本過高(年化約1~1.5%)，買賣限制多、時間不彈性，其中黃金實體則有買賣價差大、保管成本高的問題，黃金期貨雖然交易成本較低、多空雙向，但是資金成本高，且需到期合約轉倉，不適合小資族長期投資。

因此，群益期貨為符合台灣投資人的需求，提供最有效率的投資工具，於5月份推出「群益奈米金」新商品，此為現貨黃金的差價契約(CFD)，其特性在於商品規格小，最小單位為1盎司(為黃金期貨規格百分之一)，不到台幣3,000元即可參與。

▼群益期貨董事長孫天山。（圖／記者余弦妙攝）

且交易成本低，買賣價差僅0.02~0.03%，不收手續費及管理費；買賣多空皆可以操作、交易時間23小時，涵蓋歐美主要交易時間，且無須每月轉倉，可以長期持有投資。

群益期貨為讓更多投資人參與「奈米金」投資或避險的操作，即日起至7月31日加碼舉辦行銷活動，現在只要於群益期貨開立「槓桿保證金」專戶，累積交易「奈米金」商品滿5手，即加碼贈送特製金塊造型USB隨身碟乙份。

群益期貨也提醒各投資人已具備群益槓桿交易專戶者，可至官網或APP『群益GO+線上服務』進行CFD線上加簽同意書，通過後即可至外匯王(MT5)交易平台進行奈米金(XAU/USD)的交易。