美國恐重返1930年大蕭條時期　穆迪分析師：疫苗是必要條件

▲穆迪分析（Moody`s Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi） 。（圖／取自免費圖庫wunderstock）

實習記者周茹焮／綜合報導

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）警告，在沒有研發出新疫苗的情況下，美國各州過於迅速地重啟經濟活動，可能面臨新一波疫情的風險，就像一場賭局，隨時都有可能讓經濟陷入尾旋式下跌，「如果再掀起波瀾，那將出現蕭條，我們可能不會再次關閉，但肯定會使人們陷入恐慌，並且帶給經濟極大的壓力。」

贊迪將「蕭條」定義為持續12個月以上的低迷期，或是保持在兩位數的失業率，據美國勞工部公布的數據，4月份的失業率飆升至14.7％，非農就業人數減少了2050萬人，並且這兩組數據，已是第二次世界大戰後的記錄，不過，美國道瓊斯指數似乎並沒有受這些數據影響，道指、標普500指數和納指收盤都近漲2％。

隨著經濟重啟，贊迪預測，「市場呈V型復甦的可能性很高，可能是短期內的下個月、下下個月、下下下個月」，如果沒有第二波的疫情感染，他估計，就業率將在「陣亡將士紀念日」的周末開始反彈，漲勢將貫穿整個夏季至初秋。

由於新冠病毒的不確定性很高，對消費者與企業也有直接的影響，因此要使經濟重回正軌，贊迪認為，關鍵就在於疫苗的研發，但如果研發速度延後，或是未能在明年提供，將導致重返1930年大蕭條時期的衰退，「這很關鍵，是經濟全面復甦的必要條件。」