疫情衝擊營收掉8成！　拉美第2大航空公司「哥倫比亞航空」聲請破產

▲哥倫比亞航空（Avianca）是全球歷史第2悠久的航空公司，僅次於同年10月成立的荷蘭皇家航空（KLM）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

拉丁美洲第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca）不堪疫情衝擊，營收銳減超過80%，10日在美國紐約聲請破產保護。若哥倫比亞航空無法擺脫破產陰霾，將成為第一家在疫情大流行期間宣告破產的大型航空公司。

綜合BBC、路透報導，哥倫比亞航空創立於1919年12月，但自今年3月該國宣布關閉領空以來，就沒有固定的定期客運航班，至少140架飛機被迫停飛，在2萬名員工之中，多數的人都被要求放無薪假。

哥倫比亞航空公司收入減少超過80%以上，還必須同時支付高昂維護成本，已於10日向紐約一間法院依據美國破產法第11章聲請破產保護。據了解，此一做法可讓哥倫比亞航空有時間重組債務或出售部分業務。執行長沃夫（Anko van der Werff）坦言，現階段面臨著公司百年歷史最具挑戰性的危機。

此前，哥倫比亞航空曾向政府請求紓困，但未成功。

根據國際航空運輸協會（International air Transport Association）統計數據，全球航空飛行約減少9成，預估拉丁美洲地區的航空公司今年營收將虧損150億美元，是該產業有史以來最大跌幅。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

