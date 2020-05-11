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哭了…加拿大向中國買口罩「800萬片不符規全報廢」　急找台灣下1000萬片！

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▲▼加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲加拿大收到中國口罩800萬片不合規定，轉向台灣下單。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情考驗全球醫療、公衛體系，許多歐美國家過去對於「口罩」需求多半仰賴亞洲，如今在醫療用品緊急的情況下，都加緊腳步向中國訂購口罩。日前加拿大向中國訂購N95口罩，未料抵達的成品中，有800萬個並未達到加拿大聯邦要求，於是轉為向台灣訂購1000萬片醫療口罩，溫哥華台灣貿易中心也證實確實收到訂單。

綜合外媒報導，加拿大公共服務和採購部長阿南德（Anita Anand）日前表示，加拿大為因應新冠肺炎，醫療資源明顯不足，日前與中國訂購大量的N95口罩，約只有100萬個符合聯邦標準，高達800萬個不符規定。就在醫療資源缺乏的情況下，溫哥華台灣貿易中心同日接獲一筆對台灣的醫療口罩訂單，數量為1000萬片。

由於台灣對於目前抗疫的主要用品，包括口罩、消毒液、酒精都有限制，因此來自加拿大各省的詢問皆有要求「代問」的情況，也因此必須透過政府代辦單位核准才能進行採購，溫哥華台灣貿易中心就是與台灣國貿局對接的窗口。

台貿中心主任陳建坤表示，台灣的疫情控制在國際上受到相當肯定，因此加拿大對於台灣的醫療用品相當有信心。此外，對於消毒液、酒精等製造後分裝的容器，也需要專業容器保存，這部分台貿中心也都代為協助台灣與加拿大方面的雙方溝通。

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