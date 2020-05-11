銀行辦紓困貸款賺災難財？　金管會研擬手續費1萬為限

▲針對銀行紓困貸款收費標準，金管會主委顧立雄表示，不論是比例或定額方式來收取，將訂出一套合理標準。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

銀行辦理紓困貸款，近期傳出收取高額手續費，引發各界議論紛紛。金管會主委顧立雄今（11）日表示，勞工紓困10萬貸款、小規模營業人50萬貸款基本上免收手續費，其他相關部會的企業紓困貸款，不論是比例或定額方式來收取，盡可能不要超過1萬元，預計這1、2天將會對外公布。

立委林楚茵質詢時提到，之前民營銀行爆出辦理紓困貸款，收取高額手續費，如今已從8萬元降至3,000元，詢問主委是否屬於合理範疇，而其他民營銀行收取手續費狀況為何？

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金管會主委顧立雄表示，這部分降到3,000元，「我們覺得是OK」，至於其他金額較高的部分，若是上億元或數十億元的貸款案，國內各部會紓困方案，不論是比例或是定額，希望盡量不要超過1萬元。

顧立雄也提及，金管會日前進行普查後，有些是低額貸款免收，有些則是金額依照比例或定額收取，目前看到定額紓困貸款手續費約落在1,000元至1萬元之間，目前最高門檻沒有超過1萬元。

林楚茵又問，金管會是否會訂定一套紓困貸款手續費收取標準，讓所有銀行都適用？顧立雄說，勞工紓困10萬貸款、小規模營業人50萬元這2部分的手續費是免收的，主要是小額貸款，認為銀行應善盡社會責任，但一定金額以上的貸款，則要合乎比例酌收。