MacBook Pro背光問題嚴重　Apple又面臨集體訴訟

▲Apple因為MacBook Pro背光問題，再度面臨集體訴訟。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

記者邱倢芯／台北報導

Apple近期再度面臨了集體訴訟問題，這次是因為消費者認為，2016年（含）之後的MacBook Pro背光問題太過嚴重；然而官方先前僅承認部分較便宜機款有問題，並提出維修計畫，而針對大部分的機款卻置之不理，因此引起許多消費者不滿，而對Apple提起集體訴訟。

綜合外電指出，出現背光的MacBook Pro筆電，是因為在反覆開闔筆記型電腦後，承軸附近的柔性電纜會因此而產生金屬疲勞現象，進而使得下方的螢幕背景光出現部分失效的狀況。

這次集體訴訟的主要投訴者指出，他在2017年4月購買了MacBook Pro，而到了2020年1月時卻遇上了背光問題，到了2020年3月他將這款筆電帶到了Apple授權維修服務處要求維修。

但是維修人員向該名消費者表示，其所擁有的MacBook Pro機款並不在先前Apple所提出的維修計畫當中，且該款筆電也已不在AppleCare的保修期限內，因此他必須額外付出850美元（約台幣25,000元）的螢幕維修費用。

此舉引起了該消費者的不滿，並召集了許多面臨同樣問題的「受害者」一同提起訴訟；他們認為，雖然2019年時Apple有針對2016年售出的13吋MacBook Pro提出維修計畫，但官方提供的維修計畫型號有限，且有許多其他機型也受到了螢幕背光影響，但官方仍不理睬。在這項訴訟中也認為，Apple不僅產品設計有缺陷，且還違反了消費者救濟，以及產品保修相關法條。