「病毒起源」釀政治舌戰！外媒：中國開出第一槍　揚言課徵澳洲大麥關稅

▲全球至少有410萬人確診，累計28.2萬人染疫病逝。（圖／路透）

文／中央社記者丘德真雪梨11日專電

正當澳、中兩國政府近日爆發一輪舌戰之際，中國揚言要對澳洲大麥課徵關稅。消息傳出後再度引起澳洲媒體關注，指兩國關係持續惡化。

雖然消息並非由中國政府正式發布，而是透過澳洲五大穀物農業團體以聯合聲明的方式轉達，但已足以引起澳洲輿論大幅討論。澳洲廣播公司（ABC）昨天報導一開頭就指出：「在一場日益惡化的外交爭執當中，中國開出了第一槍，要脅將針對澳洲出口的大麥猛課關稅；這可能會造成高達數以億元計的貿易損失。」

「榖物產業市場開放論壇」（Grains Industry Market Access Forum）、「澳洲榖物出口協會」（Australian Grain Exporters Council）、「榖物種植業者組織」（GrainGrowers）、「澳洲榖物生產業公會」（Grain Producers Australia），以及「澳洲榖物貿易協會」（Grain Trade Australia），一共5個主要榖物農業團體於5月9日發表聯合聲明，指澳洲大麥業者已掌握消息，中國商務部（MOFCOM）可能建議針對澳洲進口中國的大麥課徵關稅，其中「可能包括高達73.6%的反傾銷稅和6.9%的反補貼稅」。

聲明指出：「（中國）商務部可能會在2020年5月19日或之前作出最後決定。」聲明提到，澳洲大麥業者將會繼續和澳、中兩國政府保持合作。

澳洲政府於4月底向國際社會倡議，指應該比照聯合國武器調查員的授權級別，派遣獨立監察人員進入中國調查，目的是要了解2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的起源，以及中國政府處理疫情的作法。澳洲提出倡議後，隨之引爆澳、中兩國政府的一輪舌戰；其中，中國駐澳洲大使成競業揚言，指中國可能因此而抵制澳洲的產品。

「雪梨晨驅報」昨天報導的標題指出，澳洲與中國的關係已變得「不友善」。報導提到，對於中國揚言課徵關稅，澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）表示高度關注。他說：「在中國做出最後決定之前，我們（澳洲政府）將會利用這段時間，努力圓滿解決相關問題。」

關於中國要課徵反傾銷稅和反補貼稅的部分，伯明罕認為中國政府的理據不足。他說：「一如面對任何國家一樣，澳洲尊重中國調查反傾銷議題的權利；但我們不接受的是，（中國）對於澳洲涉及傾銷和補貼的指控，只是根據表面跡象而提出的，其中爭議根本未有定論。」

「雪梨晨驅報」報導也提到，中國曾指控澳洲於2014至2016年的大麥價格低於「正常」水平，導致中國本地業者的競爭力受損。