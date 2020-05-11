病毒強襲…確診連環爆！川普經濟顧問：在「白宮辦公」有風險

▲川普資深經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）坦言，到白宮辦公有風險。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國白宮接連爆出疫情，先是總統川普的貼身隨扈確診，接著潘斯的新聞秘書米勒（Katie Miller）也證實染疫，華府高級官員與防疫小組都有感染風險，紛紛宣布自我隔離。總統川普的資深經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）於10日表示，即使擁有全球最完善的檢測與醫療團隊，來到白宮西廂辦公室（West Wing）工作都有風險。

哈塞特10日在CNN節目《國情咨文》（State of the Union）上透露，他知道疫情期間來到白宮辦公，對於自己的健康有所危害，「我知道我回來時就冒著風險，坐在家裡會更安全……即使擁有全世界所有檢測，以及全球最好的醫療團隊，這裡也是個相對擁擠的地方。」

哈塞特先前就曾在白宮任職，途中一度離開，3月又在疫情期間，重新加入川普政府。他透露，目前正在協助建立數據操作系統，與聯邦緊急事務管理署（FEMA）密切互動，而該部門有一些人染疫，「我們都把自己暴露於風險之中，在可能獲得的最好防疫指導方針之下，確保自己的安全。但我們願意冒險，因為我們熱愛自己的國家。」他說自己都有做到戴口罩、保持社交距離等防疫措施，也未與米勒密切接觸，9日檢測時結果呈現陰性。

▲美國總統川普（Donald Trump）的貼身隨扈、副總統潘斯（Mike Pence）的新聞秘書接連確診。（圖／路透）



川普貼身隨扈、潘斯的新聞秘書米勒接連中鏢，曾與確診者接觸的FDA局長哈恩（Stephen Hahn）、CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）和NIAID主任佛奇（Anthony Fauci）都決定進行自主隔離。

一名白宮高級官員8日透露，自從米勒確診以後，官邸內更加頻繁消毒，要求員工確實戴好口罩，檢測與測量體溫的次數也激增。白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）也強調已積極採取防疫措施，也會每日讓川普與潘斯接受檢測。

▲美國田納西州參議員亞歷山大（Lamar Alexander）宣布自我隔離。（圖／達志影像／美聯社）



美國先前多名國會議員確診，田納西州參議員亞歷山大（Lamar Alexander）宣布，由於一名辦工室員工染疫，將進行自我隔離。根據其幕僚長克萊里（David Cleary）的聲明，他沒有出現任何症狀，7日檢測結果呈陰性，但與醫師討論過後決定遠距辦公。

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