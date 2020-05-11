經營權保衛前哨戰！東元股東會今登場　2大議案對決寶佳集團

▲東元股東會今日在中壢廠登場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／中壢報導

東元（1504）今（11）日在中壢廠舉行股東常會，雖然全面改選董事在明年，但是公司派與市場派的大股東寶佳集團已經提前較勁，會中關注寶佳提出的現金減資10％案，以及東元為了反制提出的修改公司章程議案，預計將董事會成員縮減到7~11人，2大議案正式在今日股東會上演攻防戰。

東元今日舉辦股東會，中壢廠門口一早就嚴陣以待，所有進場股東都需要配戴口罩和量測體溫，而且因為疫情的關係，所以有限制人數在100人左右，並開放1個主會場和2個直播會場給股東入場，而根據東元股東會的議事手冊，市場關注的就是公司派與市場派提出的2大議案。

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▲東元股東會門口嚴陣以待。（圖／記者姚惠茹攝）

東元明年將全面改選董事，今年股東會就先展開經營權保衛的前哨戰，主要是市場派寶佳集團在年初透過寶佳資產管理、嘉源投資與源通投資陸續加碼東元股票，持股比重攀升至22.27%，成為東元最大股東，並在股東會提出現金減資10%的議案。

為反制寶佳集團，東元以新冠肺炎疫情擴散，營運面臨不確定性，現金應多用在配發現金股利為由反對，重申此時不宜再辦現金減資，並提出修改公司章程的議案，預計將董事會席次，從現行的15席縮減到7~11席，其中包含3席獨立董事。

東元股東會對於明年董事改選有著關鍵影響，因此東元早與全通、長龍及元大證券等通路簽約公開收購委託書，並獲得2家國際知名投票代理機構ISS （Institutional Shareholders Service）、Glass Lewis的支持，而市場關注的2大議案預計中午將可望得到結果。