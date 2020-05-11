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電子投票全券商上線　股東會也能「順時中」

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▲▼券商的交易APP建置「電子投票」專區，讓股東不出門也能投票。（圖／三竹資訊提供）

▲券商的交易APP建置「電子投票」專區，讓股東不出門也能投票。（圖／三竹資訊提供）

記者邱倢芯／台北報導

股東會旺季來臨，但是今年因為受到肺炎疫情影響，許多投資人擔憂與會可能染病，未到卻會喪失投票權益。三竹資訊表示，台灣集中保管結算所與三竹合作，在券商的交易APP建置「電子投票」專區；目前有47家合作券商於今年全數上線，投資人以原有憑證即可投票，在確保社交距離下，參加股東會也能「順時中」。

根據集保結算所統計近三年股東會親自出席狀況，出席百人以下的公司從106年的1,793家次，108年躍升至1,879家次，顯然許多股東仍選擇親自與會，除深入了解公司經營現況與市場動能，最重要的就是投票表決公司的營運事項。

請繼續往下閱讀...

然而，今年因肺炎疫情，人群聚集的地方可能成為防疫破口，集保結算所日前已宣布，股東未佩戴口罩，或連續兩次量測額溫37.5度、耳溫38度，就禁止進入會場，投資人在避免染病風險及落實股東權益之間舉棋不定。

而在行動版電子投票功能在交易APP上線後，電子投票筆數從106年的223萬筆，108年已高達737萬筆，便利性深獲投資人青睞；三竹認為，今年因為肺炎疫情，且合作券商全數開放電子投票，遠距投票筆數將再度攀升。

三竹說明，投資人只要打開券商的交易APP，就能看到「電子投票」的圖示，進入後點選「開始投票」並同意相關條款，再輸入證券代號或公司簡稱，系統自動列出待表決事項，即可投票。

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