電腦資訊業無畏疫情第一季營收908億元　創歷年同季新高

▲經濟部統計處今（11）日公佈今年第一季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，衝擊全球經貿發展，不過依據經濟部統計，今年第一季電腦及資訊服務業營業額908億元，不僅年增7.3%，更創歷年同季新高；官員指出，主要受惠於企業用戶電腦軟硬體、5G通訊技術及網路資安等多元整合服務增加，帶動營收表現無畏疫情逆勢成長。

經濟部統計處今（11）日公佈今年第一季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額，受惠於網路數據交換應用需求成長，電腦程式設計業第一季營收繳出692億元的好成績，為歷年同季新高。

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▲經濟部統計處今（11）日公佈今年第一季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額。（圖／經濟部提供）

企業用戶長租業務穩定成長，以及汽車租賃業者多角化經營奏效，第一季租賃業營業額353億元，為歷年單季次高，年增7.5%；其中，運輸工具租賃業營收達241億元，為歷年單季新高。

不過，受到新冠肺炎疫情影響，租售交易及旅宿餐券團購等平台網站業務減少，資訊服務業第一季營收為216億元，年減0.7%，官員指出，儘管營收衰退，但拍賣平台網站管理業者促銷推廣，加上雲端設備服務需求成長，抵銷部分減幅。

另外，第1季專業技術服務業營業額691億元，年減5.0%。其中攝影業年減12.7%，主因室內、戶外海報及相片影像輸出減少，加上上年同期婚紗攝影暨器材展覽活動促銷推廣，比較基數較高所致；廣告業及市場研究業因肺炎疫情蔓延，客戶降低廣告投放量，年減8.2%；專門設計業亦受疫情影響，住宅、商用辦公室及展覽會場等設計接案量減少，年減3.7%。

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