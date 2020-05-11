紓困補助遭濫用！奧地利祭「5年有期徒刑」：絕對零容忍

▲防止不肖業者趁機撈紓困補助，奧地利祭出最高5年有期徒刑。圖為奧地利一名消費者在超市中配戴口罩。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

奧地利針對新冠疫情受影響的企業提供補助紓困方案，但卻有一些公司暗中濫用補助，目前奧地利財政部已抽查出數百種違法行為，並強調將會嚴懲，違者最高將面臨5年有期徒刑。

據路透報導，短工時制度為奧地利政府考量在疫情衝擊下工作大減時，為防止企業大規模裁員的制度，讓企業以短工時聘請員工，不足的薪酬由政府補貼，釋出100億歐元的紓困金（約新台幣3236億元）。然而卻有些企業受補貼的同時，還讓短工時員工的工作量超出範圍。

▲因新冠肺炎冷清的奧地利街頭。（圖／路透）

奧地利政府則派出350名財務警察（隸屬財政部，負責追查金融犯罪的執法單位），針對受補貼企業進行為期3周的抽查，評估其狀況，目前為止已經審查了1946間公司、5119人，並發現460起違法行為。相關部門已對31名濫用短觀時制度的人與9名逃稅者進行舉發。財政部長布魯梅爾（Gernot Bluemel）表示，「我們對於那些想以納稅人來做代價以致富的人，採取零容忍態度。」

據奧地利法規，因濫用補助而被定罪的人最高將面臨5年有期徒刑，此外還有偽造文件及詐欺罪等罪名。