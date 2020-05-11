　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

N號房始祖GODGOD身分曝光！「24歲男大生」拐少女當性奴　見關鍵證據認了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 南韓Telegram N號房事件。（圖／翻攝自臉書／시벌탱）

▲ 記者潛入N號房，揭發這起案件。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／編譯

南韓聊天室性剝削案震驚社會，經過長達10個月的追查，最早創立「N號房」的24歲主嫌終於落網。他自稱為GODGOD，目前是大學生，原先在偵訊中一概否認所有嫌疑，直到9日警方拿出關鍵證據，才坦承犯罪事實，預料警方偵辦速度將大幅加快。

《國民日報》報導，自N號房事件曝光後，慶尚北道地方警察廳網路安全課便全力追查GODGOD下落，上月鎖定該名男子，多次搜索及傳訊調查。他是一名大學生，去年2月銷聲匿跡後，今年1月曾潛進其他性剝削聊天室，在警方調查過程中，一度供稱為正在準備學測的高三生，試圖混淆警方。

他最初接受偵訊時堅稱，自己不是GODGOD，但在9日馬拉松式調查後，當天晚間才脫口而出。搜查小組過去為找出他的身分，取得許多重要證據並加以逼問，才讓他難以脫罪，承認犯案。警方立即以違反兒少性保護法等嫌疑將他緊急逮捕，預計本周召開會議討論是否公開長相等個資。

GODGOD涉嫌創立被稱為N號房的8個Telegram群組，製作及散播性剝削影片，且受害者大多為兒童或少女。涉嫌創立後繼聊天室「博士房」的趙主彬正是模仿他的犯案模式，再以虛擬貨幣收取會費，賺取錢財。

►「最早創N號房性虐少女」GODGOD躲10個月落網！　24歲主嫌曾囂張喊：絕不會被抓

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
小甜甜病床照曝光！「自己吃藥解決」變大病：老天給我嚴重警告
男打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊
滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光！網驚：背景超狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衝夜店狂歡86人慘確診！年輕人「不懂事」成禍首　韓媒大罵：防疫倒退回一個月前！

梨泰院夜店飆至94例！南韓「重啟校園」又泡湯　國高中小再等1周

病毒強襲…確診連環爆！川普經濟顧問：在「白宮辦公」有風險

紐西蘭宣告抗疫成功！10天內逐步解封　餐廳電影院14日起恢復開放

掰了尪搞上陽光鮮肉！她狂曬「7歲繼子」恩愛照：想跟他生小孩　網友傻了

中印邊界「全武行」爆兩場　互丟石頭總計350軍人參戰…多人掛彩

N號房始祖GODGOD身分曝光！「24歲男大生」拐少女當性奴　見關鍵證據認了

他活活打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊…留變態紀念品！

印媒籲新德里「支持台灣參加WHA」：是世衛重要改革內容！

義大利開放參加喪禮、德國頻爆群聚感染！歐洲各國「解封現況」一次看

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

汪東城認和藤井Lena「只是緋聞」　戀愛等緣分：努力跟上辰亦儒的腳步！

衝夜店狂歡86人慘確診！年輕人「不懂事」成禍首　韓媒大罵：防疫倒退回一個月前！

梨泰院夜店飆至94例！南韓「重啟校園」又泡湯　國高中小再等1周

病毒強襲…確診連環爆！川普經濟顧問：在「白宮辦公」有風險

紐西蘭宣告抗疫成功！10天內逐步解封　餐廳電影院14日起恢復開放

掰了尪搞上陽光鮮肉！她狂曬「7歲繼子」恩愛照：想跟他生小孩　網友傻了

中印邊界「全武行」爆兩場　互丟石頭總計350軍人參戰…多人掛彩

N號房始祖GODGOD身分曝光！「24歲男大生」拐少女當性奴　見關鍵證據認了

他活活打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊…留變態紀念品！

印媒籲新德里「支持台灣參加WHA」：是世衛重要改革內容！

義大利開放參加喪禮、德國頻爆群聚感染！歐洲各國「解封現況」一次看

BMW擋門口被貼「好狗不擋路」　違停車主竟告2罪再索賠26萬...法官全打臉

金泰希《鬼媽媽》劇本最心痛一幕只播出1分半：拍完仍在車上哭不停

衝夜店狂歡86人慘確診！年輕人「不懂事」成禍首　韓媒大罵：防疫倒退回一個月前！

玉山盃520平鎮三重兩地開打　U18亞青9月如期舉行

撕下「小媽媽」負面標籤　南投醫院、勵馨基金會「孕後青春」攝影展

捲起袖子母親節加班全力協助　中市府今發出紓困補助28人、57萬元

鳳頭蒼鷹與蚊子間，令人意想不到的親密關係

口罩國家隊本周拚1800萬片大關！經濟部：就像零確診的感動「+0奇蹟」

小甜甜病床照曝光！　早就背痛「自己吃藥解決」變大病：老天給我嚴重警告

快訊／罷韓投票日0606前5天鬆綁！韓國瑜：6月1日開放公部門室外場地

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

國際熱門新聞

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

高燒送醫！他牙齦拉出「12條蛆」醫嚇傻

分離15年　她母親節找到印尼媽媽

毒王5夜店狂歡　傳54人全境擴散

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

N號房創始者GODGOD逃10個月落網

更／美副總統「不自我隔離」接觸確診秘書仍要上班

世衛：譚德塞與習近平「從未通話」

布裹屍只露出雙腳　警開後座嚇傻

他活活打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊

3歲兒「清晨遭野豹叼走」慘剩半截身體

科學家憂：英太快解封將致10萬死

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

更多熱門

相關新聞

金正恩視察工廠後又消失10天

金正恩視察工廠後又消失10天

北韓領導人金正恩4月神隱長達20天，1日公開出席活動的身影2日透過官媒曝光，才破除瘋傳全球的「病危說」，未料此後再度消失，至今經過10天，近日視察經濟的行程也由內閣總理前往，再次引起各界關注他的行蹤。

陳時中投書韓媒：全球衛生安全不應有遺漏

陳時中投書韓媒：全球衛生安全不應有遺漏

南韓：不排除年內舉辦文金四會！

南韓：不排除年內舉辦文金四會！

南韓學校恢復到校上課日期恐再延後

南韓學校恢復到校上課日期恐再延後

告急！東京醫院新冠預留床「已滿9成」

告急！東京醫院新冠預留床「已滿9成」

關鍵字：

N號房GODGOD日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面