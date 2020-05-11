市場預期最壞情形已過！　四大消息因素主導本周股市發展

▲ 華爾街預期最壞情況已過。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國新增確診人數自高檔回落，市場預期對經濟衝擊的最壞情況或已過去，但全球經濟環境不確定性仍將牽動股市、波動仍高，富蘭克林證券投顧指出，未來一週市場觀察指標包含經濟解封及疫情發展、經濟數據、企業財報，以及英歐脫歐談判等，而中長線投資布局建議以定期定額或逢回分批佈局美國優質成長股。

市場消息方面，富蘭克林證券投顧指出，投資人需留意經濟分階段重啟後的疫情發展、藥物及疫苗研發進展，美國新冠肺炎累計確診人數增速減緩，美國多州正逐步重啟經濟活動，但由於部分州並未達到政府先前發布的建議標準就放寬企業及社交活動限制，留意重啟經濟後疫情的控制狀況。另外，疫苗研發持續取得進展，Moderna旗下實驗新冠疫苗mRNA-1273即將開始進行二期臨床試驗，第三期臨床試驗預計於夏季初開始。

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本周公布的經濟數據包含美國初請失業救濟金人數、四月零售銷售，通膨數據CPI及PPI，五月密西根大學消費者信心指數初值，聯準會官員談話；歐洲部分則有歐元區第一季GDP初值、3月工業產出，英國3月工業產出、第一季GDP，德國4月CPI、第一季GDP初值。

企業財報中，美國未來一週預計20家標普500企業將公佈財報，包括科技股思科及應用材料、電力公司杜克能源，零售業REITs賽門物業集團，根據Factset統計，市場預估第一季標普500企業獲利將衰退13.7%、為2009年第三季以來最大跌幅，第二季獲利預估衰退36.7%。

另外，英國與歐盟將於11日啟動英國脫歐線上談判，預計為期一週，15日召開新聞發布會，說明談判進展。

▲ 法人預期短線指數將呈現震盪整理格局。（圖／路透社）

富蘭克林證券投顧表示，新冠肺炎疫情衝擊景氣動能，企業紛紛調降股利及資本支出以保留資金因應疫情所帶來的不確定性，儘管傳染病學家示警急於重啟經濟恐造成疫情再度升溫，然而，經濟活動停滯導致的經濟損失以及政治壓力日益升高，促使多州宣布放寬限制、重啟部分經濟活動，後續觀察重啟經濟後疫情能否續獲控制，以及重啟經濟後的需求回升速度。

就股市表現來看，美國新增確診人數自高檔回落，市場預期對經濟衝擊的最壞情況或已過去，生技製藥公司及政府積極推動藥物及疫苗研發，輔以貨幣政策寬鬆挹注市場信心，支撐標普500指數守於月、季線之上，不過上檔有年線反壓，預期短線指數將呈現震盪整理格局，全球經濟環境不確定性將牽動股市波動仍高，建議操作上宜挑選具有長線投資利基的強勢產業，採分批加碼或定期定額方式佈局，

富蘭克林證券投顧表示，經過本次疫情，可望催化企業加速數位轉型，生技醫療產業在本次公共衛生危機中證明其潛在價值，未來針對生技醫療產業的政治攻擊可望減少，輔以人口老化趨勢挹注長線醫療需求可望穩定成長，看好科技及生技醫療產業中長期成長潛力。