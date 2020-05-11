鴻海、王品轉投資「肚肚」力挺餐飲業　贊助千台iPad打造智慧整合POS

▲「肚肚」力挺餐飲業，贊助千台iPad打造智慧整合POS 。（圖／肚肚提供）

記者姚惠茹／台北報導

因應餐飲業遭受疫情衝擊，獲得鴻海（2317）與王品（2727）投資的「肚肚」餐飲科技公司今（11）日宣布「共體食艱」方案，免費贊助「1000台 iPad」給店家，未來續約即可獲得iPad，總金額達1090萬元，攜手線上支付、 外送服務業，完成無接觸取餐服務，全力支持餐飲業渡過難關。

肚肚CEO孫和翊表示，近來餐飲業受到疫情衝擊不少，因此肚肚攜手行動支付業者LINE Pay、街口電子支付、外送平台Uber Eats，以及能查詢附近餐廳的「LINE SPOT」合作，降低人與人接觸的同時，降低業者營運成本， 打造真正智慧化、All-in-one餐飲系統，一起挺過疫情難關。

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▲「肚肚」贊助千台iPad力挺餐飲業。（圖／肚肚提供）



孫和翊指出，肚肚也是與LINE SPOT深度合作的智慧型POS業者，讓消費者透過LINE SPOT，即可搜尋到使用肚肚POS的餐飲業者，並完成「點餐外帶」，而協助餐飲業者開拓客源這只是第一步，因為不同於外送，點餐外帶不需要高額手續費，能幫助餐飲業找回毛利。

孫和翊提到，透過平台導流新客源提升業績後，在疫情期間消費者最在意的便是如何降低接觸感染風險，同時也觀察到餐飲業者對於行動支付的需求大增，從原先的31.2%提升至63.7%，因此與行動支付兩大龍頭LINE Pay及街口電子支付合作，透過一台肚肚POS整合，讓客人完成無接觸結帳。





▲肚肚智慧餐飲POS系統 。（圖／肚肚提供）

孫和翊分享，除了到店的客人之外，因應外送需求日益成長的市場，肚肚也同時與外送平台Uber Eats合作，整合外送訂單在肚肚POS內，讓餐廳業者一機同時管理內外訂單，大大節省人力處理訂單的時間，讓餐廳營運流程更為順暢。

孫和翊強調，這次攜手多家業者合作全方位智慧POS的服務後，也深獲多家餐飲龍頭品牌肯定，包含石二鍋、喜憨兒、福來許、咖啡杯杯等皆已透過肚肚POS系統，提升及優化品牌營運效能， 希望能夠拋磚引玉，讓更多業者一同挺身而出，攜手餐飲業者一同挺過疫情挑戰。

肚肚智慧餐飲POS系統，有別傳統模式，店家各自尋找廠商整合、多樣數據散落難以應用， 肚肚提供整合式產品，串接POS、點餐外帶、訂候位、餐券、外送、數位支付等資料，將數據全集中在單一平台，打造消費性企業一條龍串接服務。

▲「肚肚」贊助千台iPad協助餐飲業走出疫情難關 。（圖／肚肚提供）