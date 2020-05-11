觀光業蒸發1.2兆美金！　今年國際遊客人數恐短少78%

▲新冠肺炎疫情，造成國際旅遊業巨大衝擊。（示意圖，與本文無關／路透社）



記者吳孟臻／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，造成國際觀光產業巨大衝擊。聯合國旗下機構世界旅遊組織（World Tourism Organization，縮寫UNWTO）7日發布報告，相較去年，今年國際觀光人次恐減少6至8成。

世界旅遊組織指出，今年第一季國際觀光人次減少22%。為了抑制新冠病毒傳播，多國三月開始實施封城令，祭出嚴格的管制措施與旅遊禁令，關閉機場、邊境、限制外籍人士入境，導致光是三月就少了6700萬觀光人次，等同損失800億美金。

根據數據，相較2019年第一季國際旅客人次，亞洲跟太平洋地區受影響最大，少了35%的觀光客，其次是歐洲，短少了19%。

秘書長祖拉布波羅利卡什維利（Zurab Pololikashvili）說，全球面臨前所未有的衛生與經濟危機，觀光產業受巨大衝擊，百萬勞工陷入失業危機。

疫情爆發以來，因為情勢一直變化，觀光業前景的預測數字已被調整多次，目前世界旅遊組織預估，今年國際觀光人次會少58%至78%，數字跟著禁令鬆綁的時間變動。

情況一：若各國7月初逐漸開放邊境、放寬旅遊禁令，國際旅遊人次約會少58%，損失8.5億至11億旅客。

情況二：若各國9月初放寬限制，國際旅遊人次會減少來到70%，損失9100億至1.2兆美金的觀光業出口收入。

情況三：假如必須等到12月才鬆綁禁令的話，那就是最壞的情況，會蒸發近8成的遊客，1億至1.2億個旅遊相關工作停工，導致國際旅遊業陷入1950年後以來的最大危機。

▼各國為了抑制新冠病毒傳播，祭出嚴格的管制措施與旅遊禁令。（圖／路透）



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