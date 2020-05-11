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零號病人從實驗室走出…澳專家曝「病毒序列可能疑點」　結果洗白華南市場！

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲部分專家確信，新冠病毒可能來自實驗室。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對新冠病毒的無可控制，不少專家試圖想要追溯到源頭找出對抗方式，過去曾有2說法受到外界關注，一為病毒自中國武漢華南市場傳出；另一則為病毒自武漢實驗室流出，對此中國方面極度反對實驗室一說。如今澳洲專家就指出「新冠病毒極高的機率是自實驗室流出，而且市場說就快要站不住腳。」

根據英國《每日郵報》報導，澳洲中國問題專家漢彌頓（Clive Hamilton）教授日前接受《Sky News》訪問時提到，過去曾說新冠病毒自華南市場出現的說法，幾乎就快要被推翻，因為最早出現新冠肺炎徵狀的人「根本沒有與市場接觸」，而且已經受到證明。漢彌頓表示，這樣的研究數據，是來自一群已經消失的科學家所做的研究，而在消失前，這些研究就在網路上流傳。

漢彌頓表示，過去曾有傳聞「零號病人」為一名在武漢P4研究室工作的女子，但這人似乎已經找不到了。雖然不少人認為病毒是自蝙蝠身上經過宿主後傳給人類，一開始以為中間者是穿山甲，但數據幾乎很難說服這樣的傳遞管道。而另一種解釋則為有人在實驗室感染了病毒，並且走出實驗室造成其他感染。

英國一名醫學博士坎貝爾（John Campbell）則提出另一說法，很有可能實驗室人，將研究的蝙蝠賣到市場導致傳染爆發。美國病理學家馬登森（Chris Martenson）則公布研究過程中可疑的地方，新冠病毒的RNA編碼中，有一道相當可疑的核甘酸序列，看起來像是被插入了，因為基本上並不會出現在相近或是遠親的病毒中，而插入的部分不太可能是自然突變的結果，因為突變通常只會改變一個隨機的核甘酸，而並非以全新的序列出現。

對此漢彌頓認為，許多專家將近半年來的研究，陸續發現華南市場確實很有可能「不是第一個起源地」，且機率也相當低，因此認為病毒來自市場的說法，很可能只是一套模糊外界的說法。

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