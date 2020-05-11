紐約「5300養老院住戶」染疫亡…日均增加20人！州長：員工每周檢測2次

▲美國超過2.6萬名養老院住戶染疫死亡，其中超過1/5來自紐約州。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情嚴重，2.6萬名養老院住戶染疫病逝，其中，紐約州發生的死亡病例占了1/5以上，也就是大約5300人，該州年長死亡病例數從過去幾周以來，每日平均增加20至25人。州長古莫（Andrew Cuomo）於10日宣布一系列防疫新規，包括要求養老院員工每周接受2次檢測，未能遵守的機構就會失去營業執照。

綜合BBC、NBC New York報導，古莫10日宣布一系列針對醫療照顧機構的新規定，要求醫院不得將出院病患送回養老院，除非病患檢測結果呈現陰性，此外，養老院員工必須每周接受2次檢測，遏止病毒擴散。紐約州超過600間養老機構如果未能遵守，將會失去營業執照。

▲美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）宣布養老院員工每周必須接受2次檢測。（圖／達志影像／美聯社）



由於相關公衛部門3月時要求養老院接收康復患者，因此這次指導方針改變，被輿論指為州政府承認防疫計畫缺失。古莫回應，「我們只是不打算把一個（檢測結果呈）陽性、去過醫院的人又被送回養老院。」他形容，養老院彷彿疫情爆發的「原爆點」（Ground Zero），「這個病毒利用了養老院……他們（年長病患）是位在脆弱地點的脆弱族群。」

紐約州一度成為全美疫情重災區，雖然新增確診與住院人數穩定下降，疫情趨緩，但死亡病例人持續上升。根據《美聯社》數據，全國超過2.6萬名養老院住戶染疫病逝，其中，紐約就發生大約5300起，占了整體人口超過1/5，該州死亡人數從過去幾周以來，每日平均增加20至25人。

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