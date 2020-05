伊朗護衛艦「演習誤開火」擊沉自家軍艦！40船員落海失蹤…生死成謎

▲伊朗10日晚間的海軍演習發生意外,護衛艦賈馬蘭號(Jamaran)意外開火擊沉了自家軍艦科納拉克號(Konarak)。(圖/翻攝Twitter@SNIPER_IRANII)

記者吳美依/綜合外電報導

伊朗軍方10日晚間在海港城市賈斯克(Jask)附近舉行一場演習,護衛艦賈馬蘭號(Jamaran)卻意外開火,發射一枚Noor C-802反艦巡航導彈,擊沉了伊朗海軍軍艦科納拉克號(Konarak)。根據了解,目前至少40名船員失蹤,可能已經釀成數十人死亡。

綜合外媒報導,伊朗海軍10日晚間在賈斯克附近舉行演習,賈馬蘭號(Jamaran)卻意外發射一枚Noor C-802反艦巡航導彈,擊重同為伊朗籍的科納拉克號。據悉,目前估計至少40名海軍船員失蹤,恐怕已有數十人因此喪生。社群媒體上流傳著影片,受傷船員從軍艦上疏散,或在阿曼灣(Sea of Oman)上被漁民救起。

雖然伊朗官方尚未出面證實,但上述事件已獲《伊朗國際》報。導半官媒《法斯通訊社》(Fars News Agency)也稱10日晚間一場海軍演習釀成1人死亡、多人受傷的意外。

ELINT News指出,「賈馬蘭號是一艘波浪級護衛艦(Moudge-class frigate),武裝4枚Noor C-802反艦巡航導彈。」據了解,伊朗官方宣稱賈馬蘭號是驅逐艦,但外媒依據其大小與規格,指稱這艘軍艦應為護衛艦。

#UPDATE: It has been confirmed by multiple sources that the Moudge Class frigate, was fired upon an Iran Navy vessel "Konarak" in the Jask area. pic.twitter.com/6aepmjqCgL