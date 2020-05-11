伊朗護衛艦「演習誤開火」擊沉自家軍艦！40船員落海失蹤…生死成謎

▲伊朗10日晚間的海軍演習發生意外，護衛艦賈馬蘭號（Jamaran）意外開火擊沉了自家軍艦科納拉克號（Konarak）。（圖／翻攝Twitter@SNIPER_IRANII）

記者吳美依／綜合外電報導

伊朗軍方10日晚間在海港城市賈斯克（Jask）附近舉行一場演習，護衛艦賈馬蘭號（Jamaran）卻意外開火，發射一枚Noor C-802反艦巡航導彈，擊沉了伊朗海軍軍艦科納拉克號（Konarak）。根據了解，目前至少40名船員失蹤，可能已經釀成數十人死亡。

تصاویری از انتقال زخمی ھا و شهدا ناوچە نیروی دریایی #ارتش بە بیمارستان بندر #چابھار



روز گذشته ھنگام برگزاری رزمایش دریابانی ناجا در سواحل #کنارک، ناوچه نیروی دریایی ارتش مورد اصابت موشک ناوچە جماران قرار گرفت تا کنون ٤٠ نفر #شهید و دە ھا تن دیگر نیز زخمی شدە اند pic.twitter.com/aqf2snZZ5q —اسنایپر ایرانی(@SNIPER_IRANII) May 10, 2020

綜合外媒報導，伊朗海軍10日晚間在賈斯克附近舉行演習，賈馬蘭號（Jamaran）卻意外發射一枚Noor C-802反艦巡航導彈，擊重同為伊朗籍的科納拉克號。據悉，目前估計至少40名海軍船員失蹤，恐怕已有數十人因此喪生。社群媒體上流傳著影片，受傷船員從軍艦上疏散，或在阿曼灣（Sea of Oman）上被漁民救起。

雖然伊朗官方尚未出面證實，但上述事件已獲《伊朗國際》報。導半官媒《法斯通訊社》（Fars News Agency）也稱10日晚間一場海軍演習釀成1人死亡、多人受傷的意外。

ELINT News指出，「賈馬蘭號是一艘波浪級護衛艦（Moudge-class frigate），武裝4枚Noor C-802反艦巡航導彈。」據了解，伊朗官方宣稱賈馬蘭號是驅逐艦，但外媒依據其大小與規格，指稱這艘軍艦應為護衛艦。

#UPDATE: It has been confirmed by multiple sources that the Moudge Class frigate, was fired upon an Iran Navy vessel "Konarak" in the Jask area. pic.twitter.com/6aepmjqCgL — SkyWatcher Intel (@skywatcherintel) May 10, 2020

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