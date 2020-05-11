感謝紐約醫護人員奉獻　美航和凱悅提供三天免費假期

▲Elmhurst醫護人員獲得凱悅和美國航空三天免費假期。（圖／美聯社）

實習記者符芳萱／綜合報導

凱悅酒店（Hyatt）和美國航空（American Airlines）日前宣布，將提供給埃姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）的4,000多名醫護人員，免費往返美國和加勒比海地區度假三天的機票，以「幫助他們重新充電並與親人重新建立聯繫」。美航總裁伊索姆特別表示，每個醫護人員付出了自己的全部精力，希望幫助他們和其親人能夠恢復活力。

埃姆赫斯特首席執行官以色列羅沙（Israel Rocha）聲明，「非常感謝凱悅酒店和美國航空，對我們的醫護人員提供慷慨的禮物，這些人員一直處於疫情危機的中心，在這場前所未有的醫療危機的最前線，我們的醫生、護士和其他員工非常感謝美國兩家大公司的大力支持，期待在不久的將來能利用這些來之不易的假期。」

自從疫情在紐約市爆發開始，埃姆赫斯特醫院的醫護人員一直在努力克服數量驚人的感染病例，並把原有545張病床的重症監護病房的容量增加了500%，但醫院嚴重缺乏個人防護設備和通風設備，較容易感染新冠病毒。

美國航空總裁伊索姆（Robert Isom）表示，「埃姆赫斯特醫院的醫護人員付出了自己的全部精力，並選擇為每個患者提供關懷、同情和公平的服務」。他也補充，當他們能夠休息時，我們希望能讓他們和親人們恢復活力，也非常讚賞他們的犧牲精神和英雄主義。