老媽天熱開門睡覺　3歲兒「清晨遭野豹叼走」慘剩半截身體…橫臥家外300m草叢

▲家人開門睡覺，男童竟遭野豹叼走。（圖／翻攝自Time of India／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

人類與大自然並存，總有極大的風險。印度班加羅爾（Bangalore）上周就發生一起家庭悲劇，一名3歲男童深夜與母親睡覺時，因為天氣熱將大門半開，未料男童竟遭野豹叼走，直到眾人找到時，已經只剩下半截的小屍體，目前已經設置捕獸籠希望可以逮到該條殺人野豹。

根據《Times Of India》報導，3歲的男童赫曼特（C Hemanth）8日晚間跟母親高莉（Mangala Gowri）在屋內睡覺，因為天氣太熱，家人決定將門打開通風，赫曼特當時就睡在母親身邊，母子倆的位置較為接近大門口。直到隔天清晨，高莉起床卻發現兒子已經不在身邊。

高莉找了丈夫一同在家裡附近尋找，卻沒有進展，最後赫曼特的父親找了村民一起擴大搜索，終於在距離屋子300公尺外的地方，發現小赫特曼的遺體，但因為已經沒有生命跡象，於是立刻通報警方。

當局指出，赫曼特的身體只剩下半截，根據身體的齒痕研判，很可能遭到野豹的攻擊，研判野豹是來自於班加羅爾市附近的池塘，過去印度就有多起野豹攻擊事件，在赫曼特遭到攻擊之後，相關單位也決定放置4個捕獸籠，希望可以將野豹順利捕捉，避免再繼續攻擊人類。

1月份時，印度遮普邦同樣也出現一隻花豹闖進民宅，圍捕期間幾乎殺紅眼亂竄，不僅抓傷許多圍捕的人，還咬傷至少六人，當時還有人目擊部分民眾朝花豹丟擲石塊，導致情況失控。

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