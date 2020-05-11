德國、南韓才放寬「病毒秒逆襲」　全球解禁難題…面臨第二波感染潮

▲德國採取放寬措施後，疫情有上升趨勢。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

全球確診新冠肺炎（COVID-19）病例數超過400萬，不過歐洲多國疫情逐漸趨緩，有意解封。然而，德國部分地區才實施放寬後，感染率再次上升；另外南韓、伊朗、中國也有類似的問題，究竟該如何在救經濟的同時，不至於引發第二波感染潮，成為各國未來將面對的難題。

《衛報》報導，德國5月逐步解封後，新的感染數再次上升，另外，最早發生疫情的中國武漢也新增本土病例。時值英國準備放寬限制的前夕，德國與中國的情形表明，各國未來幾個月考慮解封時，將面臨第二波感染潮是否發生的考驗。

德國負責疾病控制與預防的「羅伯特科赫研究所」（Robert Koch Institute）10日表示，國內現階段的基本傳染數R值已上升到1.1，數字可能會有一些波動，未來幾天必須密切關注。據了解，R值超過1，也代表持續新增染疫人數。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）先前受到16個聯邦州的壓力，6日宣布部分放寬措施，包括開放更多商店，逐步讓學生回到校園。不過，她同時也提及「緊急剎車」計畫，若疫情再次升溫，也能立刻恢復封鎖令。

傳染病教授、社會民主黨（SPD）議員勞德巴赫（Karl Lauterbach）觀察到，政府解除部分限制後，9日的科隆（Cologne）街上滿滿人潮，疫情可能再次迅速擴散，「放寬的措施準備太不充分。」

來到疫情一度大幅趨緩的南韓，5月初鬆綁社交距離管制後，確診數似乎有上升情形。首爾梨泰院人氣夜店發生群聚感染，截至11日，與該地區酒吧、夜店有關的確診數增至79人。

▲南韓首爾梨泰院夜店King Club爆發群聚感染。（圖／達志影像）



南韓10日警告，新冠肺炎可能「捲土重來」，總統文在寅也提到，疫情尚未結束，今年可能還會出現第二波感染潮。當局已關閉首都周邊所有的夜店。

伊朗也面臨類似的窘境，該國考量到經濟壓力，近幾周已准許小型業者、購物中心與美髮店重新開張。然而，從5月初報告的802例確診，短短幾天卻增至兩倍，伊朗累計確診數也超過10萬。

►梨泰院gay吧群聚感染持續擴大 首爾宣布：無限期關閉酒吧夜店！

►偷偷分享少女秘密！

