新冠病毒「反覆感染」逐漸變多　以色列總理示警：再一次可能終結全人類！

▲以色列總理納坦雅胡憂心，新冠肺炎可能造成人類終結。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著新冠肺炎在全球疫情嚴重，且尚未出現有效對應的解藥疫苗，不少人漸漸出現悲觀的想法。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）日前就曾跟官員私下透露，「若新冠肺炎出現大量二次感染的狀態，很有可能會『終結人類』」，言語中表現出極大的不安與擔憂。

根據《The Times Of Israel》報導，以色列進入新冠肺炎的高峰期，總理納坦雅胡3月起就宣布進入封鎖狀態，上萬確診者中也陸續傳出復原消息，因此5月份開始逐漸開始寬鬆部分限制。然而納坦雅胡並未對於防疫鬆懈，多次在公開場合呼籲民眾需要持續維持良好的衛生狀態，並且表示政府持續關注全球疫情。

4月初納坦雅胡曾表示，南韓傳出「陰轉陽」的情況，這讓人相當憂心，若是陰轉陽成為常態，病毒可能比人類想像的複雜許多，甚至隨時都有可能被喚醒並且引起廣泛的感染。過去美國《軍事日報》曾報導，美軍永久拒絕新冠肺炎患者參軍，且並未多做解釋，外界猜測，可能與陰轉陽的可能性有關，反覆的感染可能會造成巨大的影響。

納坦雅胡日前曾對以色列聯合黨的議員發出私下警告，認為新冠肺炎疫情未受到控制的情況下，加上又反覆感染，恐怕會讓全球進入無政府狀態，人類可能將面臨終結的情況。

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