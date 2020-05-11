梨泰院夜店「激增至85例」遍布全國！首爾市下令強制篩檢　3千人仍失聯

▲ 爆發群聚感染的夜店King Club。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情4月一度穩定，未料一起個案在確診前一夜連跑首爾5家夜店，梨泰院King Club同志酒吧因此爆發群聚感染，10日累計達54起相關個案，今（11日）早激增至84例，其中多達51例集中於首爾，首都圈疫情再次拉起警報。

首爾市長朴元淳稍早召開記者會宣布，截至當地時間上午10時（台灣時間9時）的統計顯示，全國累計85起梨泰院夜店相關確診患者，首爾有51例、京畿道20例、仁川7例、忠清北道5例、釜山及濟州各1例，包括曾到訪夜店的客人和其親友，遍布全國。

首爾已有3077名曾到訪夜店者與其接觸者接受病毒篩檢，1049人仍在等待結果。朴元淳說明，當局列出一份5517人的夜店相關人員名單，其中2405人已經透過電話聯絡，但有3112人仍處於失聯狀態，可能是故意不接電話或留下假電話。

朴元淳呼籲，為了自身及家人、鄰居及全體社會的安全著想，4月24日至5月6日間曾赴梨泰院夜店或在附近的民眾，全都應盡速接受篩檢。考慮到南韓社會對LGBT族群歧視嚴重，朴元淳也補充，接受檢測的民眾不需擔心個資外流問題。只要提出要求，篩檢所會以編號註明個案。

首爾市當局已經請求警方及電信業者協助，希望盡早取得曾與附近基地台交換訊號的手機號碼，以這份名單為基礎，調查曾到訪5家夜店的客人、附近民眾及其接觸者。

朴元淳宣布，即刻起對曾到訪梨泰院夜店的客人下達「篩檢命令」，「雖然希望相關人士自發性接受檢測，還是不得不並行強制措施。日後若發現有人曾到訪梨泰院夜店，卻未接受篩檢，將可處200萬韓元（約4.9萬新台幣）罰金。」

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