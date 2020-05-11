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「最早創N號房性虐少女」GODGOD躲10個月落網！　24歲主嫌曾囂張喊：絕不會被抓

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▲▼ 南韓Telegram N號房事件。（圖／翻攝自臉書／시벌탱）

▲ N號房事件有至少74名女性受害，其中不乏未成年少女。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／編譯

南韓「N號房」性剝削案震驚國際，後繼聊天室「博士房」嫌犯陸續被逮，但最早出現的N號房早在去年就消失，增加辦案難度。韓媒11日最新消息指出，經過數月追查，最早創立N號房、暱稱為GODGOD的24歲男性主嫌日前落網，警方已經聲請羈押。

慶尚北道地方警察廳網路安全課11日說明，此前便已鎖定這名男子，9日要求他到警局接受調查。男子在過程中坦承為GODGOD，警方隨即依違反兒少性保護相關法律等嫌疑緊急逮捕。

GODGOD是最早利用即時通訊軟體Telegram建立性剝削聊天室的主謀，詐騙或誘拐少女成為性奴，並在群組分享性虐影片，但他和同夥建立的8個聊天室在去年9月左右就消失。此後出現的多個新聊天室中，以「博士房」最為有名，更以虛擬貨幣收取會費牟利，主嫌趙主彬等人已經在上月移送檢方。

警方2019年年初開始偵辦利用社交媒體製作及販賣性剝削影片的事件，去年7月就得知GODGOD的存在。但趙主彬等人落網時，GODGOD早已銷聲匿跡。警方今年3月動員網路搜查小組、智能犯罪搜查小組、兒童青少年搜查小組等大批人馬，分析各種電子證據，前前後後花了10個月，終於將他逮捕到案。

《紐西斯通訊社》3月爆料，GODGOD在事件曝光曾於今年1月突然進到博士房。根據聊天室內幾名會員證詞，他先是分享幾段受虐少女影片後表示，「我是看到新聞而來的」、「因為有趣才這麼做」、「我是絕對不會被抓的」，接著開始和趙主彬對話，隨後退出聊天室，再度消失。

►從N號房看懂南韓獨有制度Photo Line　強硬公開嫌犯長相「人權VS公眾利益」
►N號房主嫌GODGOD突現身！　潛進「淫魔博士」聊天室囂張喊：我絕對不會被抓
►「N號房」74少女淪性奴！韓190萬人要求公開嫌犯長相　26萬會員急問：紀錄怎麼刪

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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