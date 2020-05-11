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病毒就在身邊！潘斯堅持不隔離　總統副總統若染疫「白宮0計畫」

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）,美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／路透）

▲美國總統川普與副總統潘斯面臨疫情風險。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）秘書確診新冠肺炎，外媒原先指出他將自主隔離，不過他的辦公室後來又澄清，他不打算自主隔離。種種情況可見白宮防疫工作混亂，一名知情人士則透露，川普政府根本沒有讓川普、潘斯分開的計畫。

《路透社》報導，面對外界越來越擔憂白宮是否守住防線時，一名知情人士10日表示，川普政府沒有讓總統與副總統分開的計畫。《紐約時報》最先引述兩名資深政府官員的說法揭露消息，儘管政界擔心川普、潘斯都有可能因疫情無法工作，川普政府對此卻是毫無準備。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）,美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／路透）

▲川普與潘斯身邊都有確診病例。（圖／路透）

白宮上周連環爆出疫情，先是川普一名貼身隨扈確診，接著潘斯的新聞秘書米勒（Katie Miller）也證實染疫；米勒是川普資深顧問的妻子。白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）8日則強調，當局已積極採取防疫措施，包括追蹤接觸者、落實相關政策，另外，每日也會讓川普與潘斯接受檢測。

報導指出，如果共和黨籍的川普與潘斯都暫時無法工作，依據美國法律，民主黨籍的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將承擔總統職責。

歐洲方面以英國為例，英國首相強生（Boris Johnson）染疫期間，職務則暫時由外交大臣拉布（Dominic Raab）代理。

此前，病毒還直逼美國抗疫3巨頭，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）、美國疾病管制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）、美國食品藥品監督管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）接觸確診者後，都宣布自主隔離。

►白宮疫情連環爆！　美「防疫三巨頭」全隔離中　海軍上將也曾碰確診家屬
►美副總統潘斯「不自我隔離」！　接觸確診秘書仍堅持：周一繼續上班

 
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