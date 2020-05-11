　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

人人口罩臉成新常態　CNN點出「危險隱憂」開啟犯罪大門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,南韓,口罩,社交距離。（圖／路透）

▲東西方對戴口罩的看法並不一致。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

雖然全球多國紛紛宣布逐步解禁，不過「戴口罩」似乎已成為一種人們開始習慣的新常態。對此，專家則認為有幾點隱憂，包括可能帶來犯罪問題，使得調查人員難以掌握案件重要線索，另外，或許也會影響人與人間的交流。

CNN報導，隨著西方國家陸續開始解封，顯然社會大眾要回到疫情前的生活還有一段差距。究竟該怎麼繼續應對新冠肺炎（COVID-19）疫情？英國首相強生（Boris Johnson）近期則認為，若要解除封鎖，人們應該先戴上口罩。

不過專家擔憂，若戴口罩成為一種新常態，可能帶來數個問題。倫敦周邊金士頓大學的犯罪學資深講師多茲沃思（Francis Dodsworth）表示，大量的人群突然遮住了臉，這替想犯罪的有心人士開創機會，而且現階段也不容易引起他人懷疑。

對於曾爆發SARS疫情，人們外出已經習慣戴口罩的亞洲國家而言，這種想法或許過於誇大。不過來到美國與西歐，確實有人利用口罩隱匿自己的不良動機。其中一個例子發生在西班牙，一名ISIS極端份子逃離敘利亞後，便藏身在東南部的阿爾梅里亞（Almeria），他外出時總會戴著口罩，避免被認出，不過後來還是遭到逮捕。

▲▼德國民眾外出戴上口罩。（圖／路透）

▲疫情發生前，西方國家並沒有養成外出戴口罩的習慣。（圖／路透）

專家還認為，由於臉部識別工具在追蹤犯罪方面變得越來越重要，若眾人都戴上口罩，可能增加調查的難度。赫德斯菲爾德大學（University of Huddersfield）認知心理學講師諾伊斯（Eilidh Noyes）說，監視器畫面有時是唯一的證據，「目前，我們還不清楚口罩會怎麼影響人臉偵測的演算法。」

另一個問題是，人們戴上口罩時，便不容易被看出表情。諾伊斯說明，通常大眾看到一張臉，會先識別對方的身分，再來是試著理解他人的情緒，「從進化的角度來看，情感識別很重要，能幫助我們評估威脅，也能促進正面的社會互動。」

如果民眾普遍戴上口罩，將不可避免影響人類的互動，可能導致進一步衝突，危及個人安全。愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity College）心理學教授羅伯森（Ian H. Robertson）認為，若人們無法輕易透過表情知道別人的意圖，便會自然變得更加謹慎與防衛，可能導致暴力衝突。

這些揣測可能對習慣「口罩文化」的亞洲國家沒什麼，但對重視以表情交流的西方國家而言，可能是一場重大改變。多茲沃思表示，「我們最初可能變得極度不信任對方。」不過他也認為，人們或許也會找到另一種與彼此相處的模式。

►哭了…加拿大向中國買口罩「800萬片不符規全報廢」　急找台灣下1000萬片！

►偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
帶9男3女闖太魯閣！封閉秘境開洗頭趴　民宿老闆PO「宣傳照」
抖音女主播「死亡直播」驚悚畫面曝！精心打扮再見世界…夫目睹嚇
業務員台64線「時速141公里」狂飆！公司慘挨罰..背後原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓青瓦台：不排除年內舉辦第4次文金會！

墨西哥再出現亂葬崗！至少25具遺體遭掩埋...狗在「廢棄農場」驚見人骨

波蘭「幽靈總統大選」投票率掛零　14天內宣布新選舉日

超越義大利！俄羅斯再破單日最高確診「11656人感染」　總確診跳破22萬大關

看到家人驚恐表情才發現「臉被鐵棍貫穿」　跌倒男嚇壞：我完全不痛！

人人口罩臉成新常態　CNN點出「危險隱憂」開啟犯罪大門

伊朗護衛艦「演習失誤」砲火擊沉自家軍艦！慘釀19死、15傷

老媽天熱開門睡覺　3歲兒「清晨遭野豹叼走」慘剩半截身體…橫臥家外300m草叢

太平間「屍疊屍」如地獄！厄瓜多男翻遍250具遺體尋父　自己也慘中鏢

夜店群聚達85例！南韓疫情又拉警報　首爾市首提「重啟校園再延1周」

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

南韓青瓦台：不排除年內舉辦第4次文金會！

墨西哥再出現亂葬崗！至少25具遺體遭掩埋...狗在「廢棄農場」驚見人骨

波蘭「幽靈總統大選」投票率掛零　14天內宣布新選舉日

超越義大利！俄羅斯再破單日最高確診「11656人感染」　總確診跳破22萬大關

看到家人驚恐表情才發現「臉被鐵棍貫穿」　跌倒男嚇壞：我完全不痛！

人人口罩臉成新常態　CNN點出「危險隱憂」開啟犯罪大門

伊朗護衛艦「演習失誤」砲火擊沉自家軍艦！慘釀19死、15傷

老媽天熱開門睡覺　3歲兒「清晨遭野豹叼走」慘剩半截身體…橫臥家外300m草叢

太平間「屍疊屍」如地獄！厄瓜多男翻遍250具遺體尋父　自己也慘中鏢

夜店群聚達85例！南韓疫情又拉警報　首爾市首提「重啟校園再延1周」

宜蘭冬山河航運招商　串連親水公園、傳藝中心及生態綠舟拚觀光

護理人員辛苦了！5月12日護理師節　林智堅慰勞送花

助家境困苦學生「安心向學」　林明溱研議造冊列管、經常性救助方案

南韓青瓦台：不排除年內舉辦第4次文金會！

批最強業配王陳時中+0頻出花招　謝龍介開酸：指揮中心鬆了

雲林斗南第一波現金紓困金8人合格　單親媽緊握3萬「繳2小孩學費」

墨西哥再出現亂葬崗！至少25具遺體遭掩埋...狗在「廢棄農場」驚見人骨

玥玥搶先看／五月給你滿滿的初音未來　《未來STYLE》快閃店登陸三創

反光背心底下全空！工地妹曬「96公分上圍」指揮交通　真實身分被挖出

林君怡搶下C位淚崩「小透明挫敗更勇敢」：要堅信自己有光芒

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

高燒送醫！他牙齦拉出「12條蛆」醫嚇傻

毒王5夜店狂歡　傳54人全境擴散

分離15年　她母親節找到印尼媽媽

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

N號房創始者GODGOD逃10個月落網

更／美副總統「不自我隔離」接觸確診秘書仍要上班

世衛：譚德塞與習近平「從未通話」

布裹屍只露出雙腳　警開後座嚇傻

科學家憂：英太快解封將致10萬死

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

等了7周！英首相宣布：有條件解禁

美日加英法德澳紐　力挺台灣成為WHA觀察員

更多熱門

相關新聞

染疫重症者「氣切險丟命」奇蹟出院！護理師吐心聲

染疫重症者「氣切險丟命」奇蹟出院！護理師吐心聲

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球發燒，台灣截至目前為止累積440例確診個案、7人死亡。三軍總醫院（三總）9日甫有一名染疫重症患者出院，照顧患者之邱姓女護理長今（11）日出面受訪表示：「所有的護理師都非常感動。」原因是該病患因症狀嚴重有接受過氣切，不過最後拿掉順利出院，連院長蔡建松都直呼：「她的命是撿回來的！」

重複領取補助誰追回？陳時中這樣說

重複領取補助誰追回？陳時中這樣說

舒蘭爆13例聚集感染　陸中央派專家督軍

舒蘭爆13例聚集感染　陸中央派專家督軍

國外病例想送台治療　張上淳揭無法獨善其身

國外病例想送台治療　張上淳揭無法獨善其身

梨泰院同志夜店KARA隊長被爆在場

梨泰院同志夜店KARA隊長被爆在場

關鍵字：

口罩文化差異歐洲新冠肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

即／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面